Иван Ургант высмеял заявления Смольного о 100-процентном коллективном иммунитете

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Известный ведущий в своем шоу «Вечерний Ургант» жестко высмеял заявление Смольного о стопроцентном коллективном иммунитете в Петербурге, о котором заявил Комитет по здравоохранению города. По его словам, тогда Северная столица стала первым городом в мире с таким иммунитетом.

Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается напряженной. Суточный прирост заболевших уже несколько недель держится на предельно высоком уровне. Город до сих пор не достиг всех критериев свободного от коронавируса региона. Но введенные губернатором Александром Бегловым жесткие ограничительные меры так и не привели к положительным результатам.

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Между тем 15 февраля первый заместитель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что Северной столице удалось достичь максимального уровня защиты в городе. Он сообщил, что жители Петербурга достигли «полного» коллективного иммунитета. Эксперты назвали эти заявления чушью.

Не поверил в них и Иван Ургант.

«Власти Санкт-Петербурга отчитались о достижении уровня коллективного иммунитета в 100%. 100-процентный иммунитет в Санкт-Петербурге! И как только администрация все успевает? Получается, если Санкт-Петербург первое место в мире, которое достигло стопроцентного коллективного иммунитета, то получается, теперь Санкт-Петербург не только культурная, но и иммунная столица России!», – иронизирует ведущий.

По его словам, таким темпом власти избавятся от всех вирусов в городе.

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«Сейчас был случай, когда штамп новый «омикрона» пытался подойти к Петербургу и в Колпино его герпес и кишечная палочка остановили, избили и сказали: «Пошел вон отсюда. Этот город наш»», – шутит ведущий.

Между тем, Петербург опять лидер по количеству заражений среди всех регионов страны. Новых заболевших – 16 595 человек. Для примера, в Москве заболело всего 9 705 человек.