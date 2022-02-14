Ивица Дачич: «Сербы изгнаны отовсюду. Так кто же совершил геноцид?»

Председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич назвал существование Республики Сербской жизненным приоритетом Сербии и сербского народа.

Об этом Дачич сказал в эфире АТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] может сказать, что Сараево – это государственный приоритет Турции, я не знаю, почему кто-то посмеет запретить нам говорить, что Баня-Лука и Республика Сербская являются жизненно важными национальными государственными интересами Сербии?», – сказал Ивица Дачич.

Дачич подчеркнул, что он не заинтересован в роспуске БиГ или отделении Республики Сербской, а скорее выступает за выживание Республики Сербской и сербского народа в БиГ. Он напомнил, что сербский народ в БиГ не пришлый, он был здесь на протяжении столетий и является автохтоном этой земли.

« Дйтонское соглашение было изобретено не Сербией, а США, – подчеркнул председатель Народной скупщины Сербии – Мы – его гарант, и абсолютно против пересмотра этого соглашения, поэтому выживание Республики Сербской и ее развитие является жизненно важным интересом сербского народа. Там у меня нет никакой дилеммы…. БиГ – это три народа и два энтитета, любое нарушение этого равновесия может вызвать дисбаланс и нестабильность, и то, что сделал (экс-Верховный представитель – ред.) Инцко (ввел уголовную ответственность за отрицание псевдогеноцида в Сребренице – ред.) и в целом поведение этих Верховных представителей в последние годы всегда было каким-то образом дестабилизирующим фактором для БиГ».

Дачич считает, что иностранцам больше не нужно вмешиваться в управление и иметь какие-либо компетенции в БиГ, потому как в противном случае эта страна превращается в протекторат. Он отметил, что вопрос о внесенных Инцкл изменениях в Уголовный кодекс БиГ в соответствии с которым вводится уголовная ответственность за отрицание «геноцида в Сребренице», глубоко политизирован и не оказывает достаточного влияния виновных в военных преступлениях или геноциде, а еще больше политизирует ситуацию и поощряет оправдание таких преступлений или геноцида.

«Если до войны в Сараево проживало более 100 тысяч сербов, и мы добавляем к этому идентифицировавших себя югославами, а сейчас их менее 10 тысяч, то, что с ними случилось? В Призрене проживало 10 тысяч 500 сербов, а сейчас их 23, а в Приштине из 50 тысяч сербов осталось 400. Так кто совершил геноцид?», – резонно заметил Дачич.