Ивлеева фальшиво кается якобы перед народом, а на самом деле – перед богемой

Организатор «Голой вечеринки» блогер Анастасия Ивлеева выложила в интернет очередное покаянное видео.

На этот раз она якобы кается перед 18 миллионами своих подписчиков за то, что перестала быть любимой ими «Настюшкой-опасностью», а стала жить «в потоке», в погоне за материальными благами, забыв о тех, кто обеспечил ей возможность реализовать свои амбиции: «Я понимаю вашу злость и агрессию, я была оторвана от реальности».

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Однако уже к середине покаянного ролика блогерша проговаривается о том, что гораздо больше ее волнуют отношения со знаменитостями, у которых возникли неприятности из-за скандального мероприятия.

«Если бы я могла предугадать все вытекающие, безусловно, я бы никогда не сделала то, что произошло. Просто это было неправильно. Да, я хотела презентовать свой арт-проект, но это можно было сделать более гуманно, в ногу со временем, с учетом нынешнего положения. Просто по-другому. Но все случилось так, как случилось, и я оказалась на самом дне. Я приношу глубочайшие извинения артистам. Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку, и происходят отмены, расторжения. Чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за это ответственность, очень сложно», – признается Ивлеева.

Она жалуется, что оказалась «на дне», вынуждена справляться со своими трудностями в одиночку, и просит «у народа» дать ей второй шанс.

О том, что адресат ее покаяния вовсе не народ, свидетельствуют изменения в аккаунте Ивлеевой в американской соцсети, где исчезли «антивоенные» посты: публикации с черным квадратом и голубем мира. Обе картинки сопровождались призывами к прекращению боевых действий. Однако, когда это заметила «Русская служба Би-би-си», Ивлеева восстановила публикации.

«Городская попсовая богема – это грязь, в которой любят искупаться представители нашей «элиты». Это для массового зрителя – они кумиры, раскрученные через ТВ и радио, а для «элиты» – нанятые слуги. Проблема в том, что на них в какой-то момент стерлись границы: лицедеи перестали быть людьми, которых элита «слушает», теми карликами – шутами, которые допущены к уху короля», – пишет политолог Марат Баширов в своем тг-канале.

«Массовый мутаборинг звезд закончился парадом извинений: «каемся, больше не будем ходить на голые вечеринки, будем петь на концертах перед ветеранами СВО, и удалим антивоенные посты». Селебов лишают контрактов, отменяют концерты. Самые влиятельные (например, Киркоров) успевают добежать до Дмитрия Сергеевича Пескова и покаяться отдельно, ссылаясь на то, что их ввели в блуд злые силы. Так что есть еще шанс не лишиться заработка на предновогодних корпоративах. Похоже на управляемую кампанию сверху», – считает либеральный журналист Владимир Дергачев.