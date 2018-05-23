23.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Иво Бобул собрался в Штаты – говорить с Трампом о своем будущем президентстве на Украине

Украинский певец и композитор Иво Бобул заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины на грядущих президентских выборах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

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По его словам, он начинает собирать деньги на избирательную кампанию.

“Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи. Я думаю, что он поможет, так как у нас общие с ним взгляды!” – заявил певец.

Бобул сообщил также, что к нему обращаются олигархи с предложением помочь.

“Они приходят, но просят что-то взамен”, – посетовал Бобул.

Певец не хочет работать с олигархами на их условиях и заявляет, что, в случае своего избрания президентом заставить олигархов “вернуть деньги в страну”.

“Есть один очень хороший способ! Во-первых, собрать всех и сказать, я объявляю амнистию, вы должны вернуть деньги в страну, иначе мы найдем способ сделать вас нищими!” – заявил он.

По его словам, в Украине “нужно поднимать экономику, дать людям возможность работать”.

“Законы должны быть, которые должны работать на людей! Демократия – это не вседозволенность, это какие-то блага, но не вседозволенность”, – уверен Бобул.