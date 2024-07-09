Июль будет горячим. Россия принуждает Украину к капитуляции – Арестович

Ракетные удары российской армии, в том числе по Киеву, продлятся весь июль. Это делается для того, чтобы заставить Киев принять ультиматум РФ, согласиться на переговоры и также показать неспособность Запада защитить Украину.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия готова заходить чуть дальше, чем НАТО. И на этот люфт вся их ставка. Логика прямая – показать Западу, что любая ваша помощь, поставленная в Украину, будет найдена и уничтожена: склады, любая помощь военно-промышленная, военно-техническая и так далее, так или иначе. Они хотят внушить мысль, что поставки бесполезны или ни к чему не приведут. Украине они хотят показать следующее – что вы беззащитны, НАТО и Запад вас не может защитить по-настоящему, и мы выбираем место и время для ударов. И давайте думайте и принуждайтесь к ультиматуму или к переговорам, приглашение к которым тоже звучит ультимативным способом. Сразу могу сказать, что мне кажется, что серия ударов продолжится и июль будет очень горячим в этом отношении – будут бить по всей Украине, в том числе будут бить по Киеву. Потому что удары по Киеву, по столице, где дипломатические представительства, где СМИ, где лица, принимающие решения, огромный столичный город и так далее… они будут очень жестко бить весь этот месяц, для того чтобы выводить нас на принятие ультиматума», – заявил Арестович.