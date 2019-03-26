Выборы
//exit;
26.03.2019
 
Политика, СБУ, Скандал, Украина
Просмотров:

Из администрации Порошенко пропали секретные документы

СБУ начала расследовать пропажу из администрации президента Украины документа с секретной информацией о кандидатах на пост директора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом, ссылаясь на судебные материалы, пишут “Украинские новости”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленными лицами была совершена потеря документа Службы безопасности Украины № 330 от 01.04.2015, содержащего государственную тайну, путем нарушения установленного законом порядка обращения с указанными документами”, – говорится в материалах дела.

Также указывается, что в апреле 2015 года СБУ создала документ “Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины”, которому присвоили гриф ограничения доступа “секретно”.

Документ был распечатан в двух экземплярах и зарегистрирован 1 апреля 2015 года под № 330 в журнале “Регистрации выходных документов за подписью руководства СБУ.

В декабре 2018 года СБУ направила в АП запрос о подтверждении наличия документа.

“Согласно ответам от января текущего года документ с исходящим номером №354 от 6 апреля 2015 зарегистрирован в регистрационно-справочной базе входящих документов Администрации Президента, а документ с исходящим номером №330 от 1 апреля 2015 года в АП не зарегистрирован. Таким образом, СБУ решила расследовать пропажу данного документа и через суд в марте текущего года получила доступ к вторым оригиналам указанных документов, хранящимся в режимном управлении Службы безопасности Украины”, – пишет УН.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть