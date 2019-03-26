Из администрации Порошенко пропали секретные документы

26.03.2019

СБУ начала расследовать пропажу из администрации президента Украины документа с секретной информацией о кандидатах на пост директора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом, ссылаясь на судебные материалы, пишут “Украинские новости”.

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“В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленными лицами была совершена потеря документа Службы безопасности Украины № 330 от 01.04.2015, содержащего государственную тайну, путем нарушения установленного законом порядка обращения с указанными документами”, – говорится в материалах дела.

Также указывается, что в апреле 2015 года СБУ создала документ “Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины”, которому присвоили гриф ограничения доступа “секретно”.

Документ был распечатан в двух экземплярах и зарегистрирован 1 апреля 2015 года под № 330 в журнале “Регистрации выходных документов за подписью руководства СБУ.

В декабре 2018 года СБУ направила в АП запрос о подтверждении наличия документа.

“Согласно ответам от января текущего года документ с исходящим номером №354 от 6 апреля 2015 зарегистрирован в регистрационно-справочной базе входящих документов Администрации Президента, а документ с исходящим номером №330 от 1 апреля 2015 года в АП не зарегистрирован. Таким образом, СБУ решила расследовать пропажу данного документа и через суд в марте текущего года получила доступ к вторым оригиналам указанных документов, хранящимся в режимном управлении Службы безопасности Украины”, – пишет УН.