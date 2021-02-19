Из «Арматы» сделают автономного боевого робота

19.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Новейший российский танк Т-14 «Армата» станет площадкой для отработки беспилотных технологий при создании перспективных вооружений.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Оздоева, сегодня «Армата» не имеет аналогов в мире и появятся они у конкурентов не скоро.

«Такого танка сейчас нет ни у кого в мире, и, я думаю, он вообще не скоро появится. Объективно «Армата» и ее разработчик, наш холдинг УВЗ, сейчас вне конкуренции. Помимо хорошей защищенности и огневой мощи эту машину выделяет ее «интеллект» — высокий уровень автоматизации, который дает экипажу больше возможностей на поле боя. Многие вещи, включая поиск целей, техника делает сама.

По большому счету, из Т-14 можно сделать автономного боевого робота — большой и мощный беспилотный танк. Мы уже опробовали его в такой роли. Конечно, Т-14 не будет выпускаться серийно в беспилотном варианте и скорее используется для обкатки соответствующих технологий. Однако это хорошо демонстрирует высоту планки, которую мы себе поставили», – заявил Оздоев.