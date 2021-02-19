Подпишись на рассылку
19.02.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Экономика
Просмотров:

Из «Арматы» сделают автономного боевого робота


Новейший российский танк Т-14 «Армата» станет площадкой для отработки беспилотных технологий при создании перспективных вооружений.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Оздоева, сегодня «Армата» не имеет аналогов в мире и появятся они у конкурентов не скоро.

«Такого танка сейчас нет ни у кого в мире, и, я думаю, он вообще не скоро появится. Объективно «Армата» и ее разработчик, наш холдинг УВЗ, сейчас вне конкуренции. Помимо хорошей защищенности и огневой мощи эту машину выделяет ее «интеллект» — высокий уровень автоматизации, который дает экипажу больше возможностей на поле боя. Многие вещи, включая поиск целей, техника делает сама.

По большому счету, из Т-14 можно сделать автономного боевого робота — большой и мощный беспилотный танк. Мы уже опробовали его в такой роли. Конечно, Т-14 не будет выпускаться серийно в беспилотном варианте и скорее используется для обкатки соответствующих технологий. Однако это хорошо демонстрирует высоту планки, которую мы себе поставили», – заявил Оздоев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть