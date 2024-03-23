Из армии Франции массово увольняются военные. Дурной знак

Кадровые военные стран Западной Европы не горят желанием отправляться на Украину, поэтому их заменят нацисты и мигранты. Но первый эшелон обороны будет проходить уже не по Украине, а по границам Польши и Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Участник спецоперации с позывным «Призрак» в эфире «Крым 24» отметил, что наемники из разных стран Европы на линии боевого столкновения появились еще в 2022 году.

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«Те наёмники, которые сейчас против нас в Белгородской области, они были всегда. Я их под Угледаром долбал ещё в 2022 году в июле – эти пшеки, румыны, немцы, они все были. Просто о них особо как-то не говорили. А сейчас их стали долбать, сейчас есть, в общем-то, моменты, снятые на видео. Поэтому рассказывают басни о том, что Франция готова отправить войска, Испания готова отправить войска. А мне позвонил друг из Франции. Ты знаешь, говорит, что происходит во Франции? В войсках увольняются, массовое увольнение французов идёт. Это тоже нехорошо. Если бы эти военные оставались, умные, развитые, понимающие, что к чему, а сейчас кого наберут? Националистов, мигрантов, весь сброд пойдет в эту армию, и во Франции, и в Испании. И они будут здесь, и они найдут здесь могилу. У нас земля большая», – подчеркнул боец.

Поэтому планы по строительству крупнейшей базы НАТО в Румынии на 10 тысяч военнослужащих участник СВО оценил так: хорошо, что все собираются в одном месте.

«Это здорово, реально. Честно, как военный скажу, замечательно. Ещё пару таких баз, пускай, где-нибудь в Италии построят, в Польше. Чем больше, тем лучше», – подчеркнул «Призрак».

Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Севастополя Аммар Канах подчеркнул, что европейские ценности абсолютно не распространяются на Палестину, где идет откровенное уничтожение местного населения.

«Когда они хвастались, что у них самая лучшая система ценностей, либеральная демократия… Как раз полгода, что происходит в Секторе Газа, когда весь этот «цивилизационный» мир смотрит, как гибнет уже свыше 30 тысяч мирных жителей. А вы, такие хорошие, такие либеральные, такие демократические, что вы делаете?» – подчеркнул эксперт.

Аналитик и военный волонтер Павел Селекзянов добавил, что Европа выстраивает новую линию обороны, дальше от Украины.

«Это новая линия обороны, которая выстраивается вдоль границы. Это, по сути, будущий «первый эшелон». Потому что страны НАТО и США прекрасно понимают, что вероятность сохранения государственности Украины, как об этом наш президент говорил, и это абсолютно логично, очень под большим вопросом. И чем дальше идёт спецоперация, тем больше этот вопрос встаёт на повестке. Не зря же поляков активно перевооружают и активно накачивают оружием. Параллельно учения регулярно. Если из Польши делали ещё до СВО вторую линию обороны, то сейчас Румыния и Польша – это страны, которые будут как раз первым эшелоном, как в «холодную войну», когда первый эшелон проходил по границе центральной Европы. А сейчас, в результате политики наших предыдущих руководителей тридцатилетней давности, у нас граница фактически военная будет проходить по Восточной Европе», – заключил Селекзянов.