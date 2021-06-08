Из Азербайджана пришло письмо Путину с разъяснением, как управлять Россией

08.06.2021, Москва, Елена Острякова

Более 50 политиков, правозащитников и журналистов Азербайджана написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором раскритиковали освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, который случайно застрелил азербайджанца Векила Абдуллаева при задержании в Новосибирской области.

Об этом сообщает азербайджанское новостное агентство Trend, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», — говорится в письме.

Это письмо возмутило уральского блогера Сергея Колясникова.

«Депутаты Азербайджана решили поучить Путина управлять страной, а МВД РФ – проводить задержания. И заодно обвинили Бастрыкина и Бутину в ксенофобии, предложив президенту не оставлять без внимания “бастрыкиных” и “бутиных”. В реальности же мы имеем третий город в России, который полностью подмяла под себя диаспора. Подмяла настолько, что члены диаспоры спокойно избивают полицейских, а депутаты Азербайджана открыто поучают президента России. Учитывая теснейшие связи Азербайджана с Турцией – диаспоры в российских городах являются потенциальными точками напряженности», – написал Колясников в своем телеграм-канале.

Векил Абдуллаев находился в машине, которую попытался остановить наряд ДПС. «Тойота» проигнорировала требование полицейских, началась погоня. Через какое-то время автомобиль остановился, водитель и пассажиры попытались бежать. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое других вернулись и начали нападать на правоохранителей. Гусев обнажил в ходе борьбы табельное оружие, произошел непроизвольный выстрел. После инцидента было возбуждено уголовное дело, полицейский арестован.

Вскоре в село Мошково, где все произошло, прибыли на 10 автомобилях больше полусотни вооружённых азербайджанцев. Они взяли в осаду местное отделение полиции и больницу, требуя выдать им на расправу невольного убийцу. В случае же отказа угрожали убить всю семью полицейского. Прибывший на место ОМОН на стал разгонять представителей национальной общины. Они разошлись после того, как глава азербайджанской национально-культурной автономии уговорил их сделать это.

Уже после этого азербайджанцы устроили в Новосибирске насанкционированный митинг в память об Абдуллаеве.

Через три дня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил освободить из-под стражи новосибирского инспектора ДПС, который выстрелил в голову при задержании нарушителю.

СК РФ заявил, что располагает данными о причастности Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова, находившихся в машине вместе с Абдуллаевым, к нападению на человека и ограблению в Новосибирске в 2020 году. Потерпевший опознал их по видео инцидента с Векилом Абдуллаевым. Исмаилов и Курбанов арестованы на два месяца.

В России проживает около 2 млн азербайджанцев, большей частью в Москве. В июле после вооруженного конфликта на границе Товушской области Армении и Товузского района Азербайджана в Москве начались нападения толп азербайджанцев на армян.