«Из белорусов делают озлобленное антироссийское стадо» – Азаров

21.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Если в Белоруссии придут к власти митингующие сегодня оппозиционеры, то вскоре страна будет проводить откровенно русофобскую политику, как это произошло с Украиной.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» высказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

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Пор его словам, в случае победы белорусских майданщиков местную промышленность ждет незавидное будущее, поскольку Запад заинтересован в экономически слабой Белоруссии.

«Чтоб превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять. Украина показала: с первой «оранжевой» революции прошло 15 лет, и мы уже имеем поколение, прошедшее через школы, где учат что Россия – агрессор и варвар. Если бы не Россия, жили бы как в Швейцарии. Это тотальная пропаганда, которая исключает другие мнения. То же самое ждет Белоруссию», – прогнозирует политик.

Он подчеркивает, что ни ЕС, ни США не заинтересованы в принципе «дружить со всеми».

«Им нужна враждебная России страна. Как только придут их марионетки к власти к Белоруссии, начнется яркий антироссийский курс. Все пророссийские элементы будут физически истреблены, как это было в Украине, либо брошены в тюрьмы, если не успеют уехать. И начнется зомбирование. Пройдет пять лет – вы Белоруссию не узнаете!», – сказал собеседник издания.

«Судьба белорусов абсолютно никого не интересует. Какие их ждут беды, потеряют ли они работу, рухнет ли экономика – кого это в Америке и в Польше беспокоит? Наоборот, чем злобнее и беднее масса, тем легче ее натравливать мелкими подачками на врага», – резюмировал Азаров.