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08.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Из Белоруссии сбежал экс-премьер, который мог заменить Лукашенко


Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас находится в Лондоне. Оппозиционные СМИ предполагают, что он бежал туда, скрываясь от преследований власти.

3 февраля сайт Тут.бай сообщил со ссылкой на источники, что белорусские силовики задержали группу бывших и действующих банкиров, а также представителей коммерческих структур. Сообщалось, что дело касается экс-премьера Сергея Румаса, который более десяти лет назад возглавлял Белагропромбанк, а в 2012—2018 годах был председателем правления Банка развития.

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Поползли слухи о том, что и сам Румас арестован. Жена экс-премьера сообщала, что не знает, где он находится, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Позже появилась информация о том, что Румас пребывает у одного из своих сыновей за границей. Они оба проживают в Европе: один в Италии, другой в Великобритании.

Сегодня выяснилось, что бывший чиновник нашелся в Лондоне.

«Я не буду давать никаких комментариев, извините. Вы услышали, что я жив, не арестован, но ничего комментировать не буду. Спасибо, что волнуетесь», – заявил Румас националистическому сайту «Наша нива».

Александр Лукашенко отправил Румаса в отставку в июле прошлого года накануне президентских выборов. Тогда у белорусского лидера были очень напряженные отношения с Россией. Кризис длился как минимум год. Лукашенко не удавалось договориться с Кремлем ни по газу, ни по нефти, ни по условиям интеграции.

При этом Румасу удавалось вести в России вполне результативные переговоры. Как рассказывал профессор ВШЭ Андрей Суздальцев, когда белорусский премьер в первый раз  приехал в Москву, беседовавший с ним Дмитрий Козак так обрадовался, что позвонил Дмитрию Медведеву, а тот тут же пригласил минского гостя к себе на дачу.

«Стоит поинтересоваться, с кем из РФ Румас мог иметь контакты за последние два месяца. В Кремле не довольны затягиванием времени. На переходный период нужна кандидатура, потенциальная популярная у ядра протестов и авторитетная среди управленцев. Румас – одна из таких фигур. Вполне возможно, что белорусская власть могла испугаться и сработать на опережение. Это не значит, что Румаса будут садить. Возможно, просто напугают», – прокомментировал ситуацию белорусский политолог Игорь Тышкевич.

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