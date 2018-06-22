22.06.2018, Симферополь, Владимир Гладков

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Из “Беркута” предлагают сформировать отряды для свержения майданщиков

Сейчас у России гораздо больше инструментов для того, чтобы вернуть Украину, чем в годы гражданской войны 100 лет назад.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил политический обозреватель Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне многие говорят, что Россия в 90-е годы была не готова, у неё была масса проблем, чтоб ещё заниматься какой-то Украиной. Я вспоминаю революцию и гражданскую войну на этих территориях (я написал книгу о 1917-1919 гг.) и всегда спрашиваю: неужели Россия 90-х была гораздо слабее, чем Советская Россия в период 1917 года?», – риторически поинтересовался Корнилов.

Он напомнил, что в 1918 году происходила иностранная интервенция, распадалась государственность, но Советская Россия, отступая с Украины, заготовила там отряды партизан, были заранее напечатаны листовки на немецком языке для немецкой армии, на украинском – для петлюровцев.

“Оставила отряды для распространения, вывела свои войска на границу с оккупированной территорией, которые стали погранслужбой, а затем дружными рядами входили, когда немцы, распропагандированные в том числе большевистской агитацией, уходили с красными знамёнами, свергнув своих офицеров. Всего несколько месяцев на нашей территории побывав», – подчеркнул эксперт.

«Неужели у Советской России в тот период было больше возможностей для ведения такой работы? А сейчас мы имеем гораздо больше инструментов для этого, и, конечно, ими нужно пользоваться и брать в пример в том числе те события. Что мешало «Беркут» спасать России, я про киевский «Беркут» говорю, про массу этих ребят, которые сорвали погоны и были вынуждены с семьями бежать в Россию? Да, им помогли, спасли многих из них, но что мешало из них сделать такую пограничную стражу и готовить для того, чтобы они возвращались с триумфом домой?», – добавил Корнилов.