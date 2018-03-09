09.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Из бюджета Украины на кинопропаганду выделили 1 миллиард гривен

На развитие украинского кинопроизводства в 2018 году было выделено почти один млрд гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко, сообщает президентская пресс-служба.

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«Можем с надеждой говорить о восстановлении национального кинематографа. Наконец это произошло, потому что возрождается он именно на украинском языке. В прошлом году при государственной поддержке была завершена съемка 47 разножанровых фильмов. В этом году на кинопроизводство выделено почти миллиард гривен. Это вдвое больше, чем годом ранее», — сказал Порошенко.

В ноябре минувшего года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект № 3238-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине». За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 228 парламентариев.