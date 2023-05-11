Из центра Симферополя, наконец, вышвырнули украинских раскольников

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Судебные приставы освобождают здание бывшего гарнизонного Дома офицеров Таврического военного округа в Симферополе, которое в украинские времена занял раскольнический «киевский патриархат», объявив здание филаретовским храмом.

Договор аренды был заключен в 2002 году, и по российскому законодательству УПЦ КП его так и не зарегистрировала, как и свою религиозную организацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дом офицеров достался филаретовцам за символические 1 гривну в год, при этом раскольники держали в здании коммерческую аптеку и кондитерский магазин.

После перехода Крыма в российское правовое поле УПЦ КП было предложено зарегистрироваться как религиозной организации и получить здание в безвозмездное пользование, поскольку по законодательству РФ аренда имущества для религиозных организаций не предусмотрена.

Но глава раскольников Климент на сотрудничество с российской властью демонстративно не пошел (хотя паспорт РФ получил), а отправился жаловаться чиновникам в Киев.

В итоге в феврале 2022 года Верховная рада приняла постановление, объявляющее помещение в центре Симферополя собственностью так называемой «крымской епархии Стамбульской церкви» ПЦУ-СЦУ, куда перебежал папаша Климент.

В свою очередь Минземимущества РФ через Арбитражный суд потребовало выселить арендаторов. Решение было принято еще в 2019 году.

«Решением Арбитражного суда Республики Крым исковое заявление министерства в части расторжения договора и возврата имущества удовлетворено и вступило в законную силу, – уточнили в Минземимущества. – В настоящее время сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю и Минимущества осуществляются мероприятия по исполнению вышеуказанного решения суда. После завершения вышеуказанных мероприятий Минимуществом планируется сохранить целевое назначение помещений путем передачи в пользование Русской Православной Церкви для проведения богослужений и иной религиозной деятельности».