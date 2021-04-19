Из чешской провокации вылезли британские уши

19.04.2021, Киев, Максим Карпенко

История с якобы причастностью росийских спецслужб к взрыву военного склада в деревне Врбетице на востоке Чехии, а также высылкой российских дипломатов из этой страны может быть выгодна Великобритании, которая заявляет себя как важного европейского игрока.

Из-за этого скандала под вопросом оказалась встреча президентов США и России, а сама РФ потеряла часть проектов в Чехии.

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Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политический аналитик Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это обвинение решает сразу несколько проблем. Первая – Россия уже вылетела из тендера на строительство пятого энергоблока чешской атомной станции, а контракт на шесть миллиардов долларов, «Спутник V» не будет в Чехию [поставляться], а это было возможно. Госдеп должен как-то реагировать.

Более того, оказывается, Россия занимается прямым терроризмом, взрывает склады страны НАТО, фактически атакует страну НАТО. И, конечно, вопрос о ведении переговоров прямых, например, на высшем уровне ставится под сомнение. Ускорение этому процессу или его триггером, его бы может быть и не было, оно ускорило или создало факт теракта, подрыва складов в 14-м году, безусловно речь Байдена и его реальный настрой встретиться с Путиным.

Также, как перед серьезной, во многом судьбоносной, как ее ожидали, встречей Трампа и Путина на «Большой двадцатке» произошел «героический поход» украинского флота на Керчь, также сейчас произошел, когда Байден настаивает на неком ускорении, в течении недель подготовить встречу, – понятно, что сейчас она, после этих событий, откладывается на неопределенное время.

Более того, НАТО поддержало Чехию, Штаты поддержали, ну а чей хвост высовывается из больших держав – скорее британский, потому что комплексно, с точки зрения пиара, да, Британия раньше поддержала высылку российских дипломатов. Но Британия заявила о том, что она свои корабли посылает в Черное море, поддержать Украину.

То есть определенное и соперничество и слегка утерли нос американцам, которые снижают конфронтацию символически, не стали посылать два своих корабля, зато британцы столь же символически в поддержку Украины послали два корабля. Вполне возможно, что по восточной Европе сейчас более активно играет Британия», – заявил Джангиров.