10.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Из четырёх категорий украинских компаний – одна умерла, а три дышат на ладан




Разные типы предприятий Украины переживают кризис по-разному.

Об этом в интервью каналу TOPINFORM директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно условно разбить проблемные предприятия на четыре категории. Первая категория – в основном предприятия малого и среднего бизнеса, которые пока еще на плаву, но у которых без государственной поддержки очень нехорошая перспектива уже к маю или даже раньше. Они как-то стараются удержать работников, платят им зарплату, имея в любом случае уменьшение выручки, уменьшение заказов и так далее.

Вторая категория – предприятия, которые работали на экспорт. Экспорт тоже не идет, количество заказов падает, международная торговля падает. У них проблема еще и в том, что они, как правило, закредитованы в валюте. Они же получали валютную выручку, соответственно, они кредитовались в валюте. Валютного риска у них не было, а вот теперь он проявился.

Третья категория – это средние и крупные машиностроительные предприятия, которые сейчас просто лишены рынка сбыта, потому что даже в теперешних условиях наша власть продолжает закупать, условно, автобусы «МАЗ» со стопроцентной локализацией в Белоруссии. Или там продолжают выделять деньги на дороги, которые строят кто угодно, но не наши строители, и так далее.

Таких примеров масса. Эти предприятия не выдержат вообще без каких-то государственных инфраструктурных проектов. Если не будет финансирования – они лягут полностью.

Четвертая категория – те, которые уже легли, которым уже запретили работать. Это та же сфера услуг, тот же общепит», – резюмировал Саливон.

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