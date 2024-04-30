«Из десяти машин ездит пять»: у ВСУ колоссальные проблемы с западной техникой

Игорь Шкапа.  
30.04.2024 14:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


ВСУ испытывают огромные трудности с поставленной на Украину западной бронетехникой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замкомандира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер.

ВСУ испытывают огромные трудности с поставленной на Украину западной бронетехникой. Об этом, передает корреспондент...

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«Когда в 2022-м нам только передали бронетранспортеры М113, они приехали с англоязычными таблами. Механики, а это были старшие дяди, лет по 50, сели – раз, не на ту кнопку нажали, что-то сломали. Командование тогда не додумалось наклеить бирочки с переводом: масса, двигатель, старт, стоп, экстренная остановка, пожаротушение», – вспоминает Онуфер в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда».

Еще одной проблемой он называет нехватку ремкомплектов на западную технику.

«Поэтому из десяти машин может ездить пять – все целы, просто гусениц нет. Помощь вроде бы есть, а использовать ее по назначению ты не можешь. Вот, например, есть более старые М113 с металлическими гусеницами, а новая модернизация – М113 G4 – она лучше, проходнее, но часть ее гусениц имеет резиновые элементы. Металл сносить тяжело, он ездит, а вот G4 – ждут своего лучшего времени», – говорит офицер ВСУ.

По его словам, сначала эту технику придерживали, надеясь, что союзники поставят новые гусеницы или другие комплектующие.

«А потом, по-видимому, командование поняло, что ждать слишком долго, а техника надо уже, поэтому начали разбирать ту, которая непригодна для езды. То есть, чтобы из трех нерабочих сделать две – одну рабочую», – резюмировал замкомбата.

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