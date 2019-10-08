08.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Донбасс, История, Политика, Украина
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Из ДНР напомнили Лукашенко о Хатыни

На Донбассе ценят миротворческие усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко, но не хотят возвращаться в состав Украины.

Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы напомнить президенту Беларуси о четырех миллионах жителей республик Донбасса, живущих пять лет под минами и снарядами бандеровцев. Четыре миллиона не хотят и не будут жить больше в составе Украины, слявящей мразь, которая живьем спалила миллионы белорусов в Великой Отечественной войне. Уясните это хорошенько, товарищ Лукашенко», – написал Бердичевский.

Сегодня на конференции в Минске Лукашенко призвал Запад и Россию помочь «молодому и неопытному» президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешить конфликт на Донбассе.

В 2016 году Лукашенко заявил, опираясь на архивные данные, что сожжением белорусских деревень с мирными жителями в годы Великой Отечественной войны занимались отряды Украинской повстанческой армии (УПА).

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