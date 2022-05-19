Из ДНР сообщают, со сдался в плен азовец «Калына». Информация проверяется

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Заместитель командира неонацистского полка Азов Святослав Паламар, по кличке «Калына» вышел в плен с «Азовстали». Сейчас с ним работают органы государственной безопасности ДНР.

Об этом сообщают источники в республике. Официального подтверждения данного факта пока что нет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Освещающие СВО российские военкоры по разному комментируют это сообщение.

«Калина вышел с “Азовстали”, сообщил знакомый боец. Вчера вечером, около 21.00. Вышел по странному сопадению на взвод Люгера – это ребята, которые в мкр. “Восточный” просидели 17 дней в многоэтажке в полном окружении и их снабжали по тросу, перекинутому между домами с помощью дрона. Сейчас с Калиной занимаются. Ждем итоговую пресс-конференцию Калины», – пишет в Телеграм военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин.

Военкор из ДНР Андрей Руденко считает, что «Калына» должен был не сдаваться в плен, а застрелиться.

«Говорят ночью сдался «Калина». Ждём теперь когда сдадутся «Редис» и «Волына». Я лично думал, что застрелится этот «ариец» и не будет сдаваться. Но видимо я о нём был лучшего мнения. Я помню как мне рассказывал один из первых пленных нацистов из «Азов» о том, что эти упыри сидят в убежище и не выходят на поверхность, а вот бойцов гонят на поверхность умирать. Вот такие «идейные» лидеры… Наши командиры в отличии от них идут в бой со своими бойцами», – пишет военкор.