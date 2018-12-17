17.12.2018, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Украина
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Из Донбасса поступают новые сигналы об угрозе украинского наступления

В подконтрольном Киеву Светлодарске, расположенном севернее прифронтовых Горловки и Дебальцево, местных жителей заставляют уезжать из города.

Об этом сообщает телеграмм-канал «WarGonzo» военкора Семена Пегова со ссылкой на источники в Светлодарске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Светлодарске местным жителям сказали уезжать из города. Тем же, кому некуда ехать, предложили отправиться в Житомир, где их будут расселять», – говорится в публикации.

По информации источников канала в донбасской разведке, увеличилось и количество НАТОвских советников в зоне, прилегающей к линии фронта в Донбассе.

«Количество военных советников НАТО в зоне ООС на Донбассе на данный момент достигло 72 человек. Речь идёт непосредственно об офицерских группах, курирующих процесс боевых действий против ДНР и ЛНР», – говорится в сообщении.

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