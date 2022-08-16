Из Донецка советуют провести зачистку Крыма от бандеровского элемента

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Новости Украины

В Крыму восстановили поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе, где сегодня с утра взорвался склад с боеприпасами. Однако движение поездов пока не осуществляется, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Также из-за повреждения дорожного полтона приостановлено движение пригородных поездов на участке Джанкой-Нижнегорская.

Тем временем эксперты выдвигают версии произошедшего сегодня утром в Джанкое и пгт Гвардейское. Речь идет либо о тройной диверсии, либо о спланированной атаке беспилотников на военные объекты и подстанции.

«В Крыму классическая работа бандеровских ДРГ, – уверен депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.- Заниматься террористической деятельностью они могут разное количество времени, в зависимости от качества и количества привлечённых спецов из соответствующих спецслужб. Крым изначально не подвергался таким проверкам и зачисткам, как это происходило в республиках Донбасса, где люди годами не могли получить даже паспорт ДНР или ЛНР. И то, у нас есть местные отбитые чубатые дегенераты, ведущие, правда, войну, в основном уже в соцсетях. Значит, пришла пора выявить и избавиться от бандеровской агентуры и сочувствующих».

А военкор Роман Сапоньков призывает не спешить с выводами.

«Пошли слухи про диверсию, но это с огромной долей вероятности может быть и слухами… Давайте причины возгорания будут указывать эксперты. Сам снаряд или авиабомба от падения, окурка или просто от жары не загорится. Однако есть еще пороховые заряды, они более чувствительны. Ну и легендарные сварочные работы рядом с лежащим БК никто не отменял. Равно как и диверсию можно устроить элементарно, от одной тротиловой шашки с того же склада. Но надо понимать, что на 5 месяц операции могли сработать законы больших цифр – огромные веса для перевалки, задолбанные люди, узкое логистическое горлышко».