Из «Единой России» выгонят заблудшего депутата

02.11.2021 18:15 (Мск), Москва, Елена Острякова

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала исключить из партии депутата Госдумы Евгения Марченко из-за того, что он проголосовал против проекта бюджета в ходе рассмотрения этого документа в первом чтении.

Об этом сообщается на сайте партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашем Уставе закреплено, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения – придерживаться коллегиальной позиции. Что касается фракционной работы – поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Госдумой», – пояснил замсекретаря генсовета Единой России» Евгений Ревенко.

Сам Марченко объяснил свой демарш тем, что ему не дали задать вопрос, когда проект бюджета рассматривался на фракции.

«Когда рассматривали бюджет, хотел поставить вопрос на фракции по своей территории – по Санкт-Петербургскому педиатрическому университету. Но, что называется, нарвался на неприятность. Я даже не успел ничего озвучить, я лишь поднял руку – и нарвался на грубость. Осадили и слова не дали», – сказал Марченко в интервью сайту «Политика сегодня».

Другие члены фракции указывают на то, что когда принималось решение о поддержке бюджета, Марченко не высказал возражений ни в устной, ни в письменной форме.

Первый замруководителя фракции «Единой России» Вячеслав Макаров сообщил, что связался с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрием Ивановым и тот проинформировал, что не общался с Евгением Марченко по вопросу строительства педиатрического центра.

«Решили сделать меня козлом отпущения, выставить крайним, виноватым. Но сейчас, честно говоря, я и сам хочу, чтобы меня исключили. Облили грязью на всю страну, я сам не хочу там оставаться», – говорит виновник скандала.

После исключения из «Единой России» Марченко не будет примыкать ни к одной из оппозиционных фракций, а станет работать как одинокий депутат-одномандатник (он избирался от Санкт-Петербурга).

В прошлом созыве Госдумы Марченко представлял закон против зарубежных неправительственных организаций, разработал законопроект о лишении свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и до десяти лет — за склонение к организации массовых беспорядков.

Также он публично призывал Генпрокуратуру и СК проверить информацию о том, что бывший уральский схиигумен Сергий (Романовов) насильственно удерживал людей в Среднеуральском женском монастыре, занимался побоями, был причастен к отмыванию денег.