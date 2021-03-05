Из эфира украинского ТВ отключили участника передачи за портрет Ленина

05.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

По видео звонку со студией телеканала «Магнолия-ТВ» связался представитель общественной организации «Антифашистский комитет Украины» Михаил Кононович, у которого на стене висел портрет Владимира Ленина.

За это «преступление» антифашиста обругали и выключили из эфира, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым на портрет Ленина отреагировал член ВО «Свобода» нацист Игорь Мирошниченко. Он начал угрожать Михаилу Кононовичу тюрьмой.

«Пан, который у нас тут сидит и подцепил портрет «Членина» – он, наверное, целовал бы его в тюремной камере, это в лучшем случае. Потому что это провокация и нарушение закона Украины», – заявил радикал.

В свою очередь, телеведущий Александр Васильев потребовал убрать портрет Ленина из эфира.

«Я прерву, простите, я просто не видел. Пан Михаил, либо вы измените локацию, либо мы вас выключим из эфира. Потому что в нашем эфире портретов Ленина быть не может», – сказал ведущий.

Однако Михаил Кононович отказался следовать требованиям националистов, и его выключили из эфира.