Из экстремистов хотят создать «правительство Крыма в изгнании»

17.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна создать так называемое «правительство Крыма» в изгнании и подключить к его работе бежавших из республики экстремистов Меджлиса.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявила экс-депутат Верховной рады Светлана Залищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее словам, этот фейковый орган должен заниматься наработкой законопроектов, касающихся полуострова.

«Раньше мы с вами в этой студии тоже говорили о создании определенного правительства в изгнании, которое могло бы продолжать работать, нарабатывать законодательство, отрабатывать, например, переходную юстицию, правосудие для территории Крыма. Все эти нужды остаются актуальными… Тот же Меджлис должен работать в Киеве, с моей точки зрения, в изгнании, но продуцировать сегодня уже и законы, и видение, и позиции, связывать нас с международным миром. Мы должны это делать», – заявила Залищук.

Напомним. что на Украине функционирует некая «прокуратора», выступающая от имени несуществующей с 2014 года АРК.