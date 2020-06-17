17.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Украина
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Из экстремистов хотят создать «правительство Крыма в изгнании»


Украина должна создать так называемое «правительство Крыма» в изгнании и подключить к его работе бежавших из республики экстремистов Меджлиса.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявила экс-депутат Верховной рады Светлана Залищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, этот фейковый орган должен заниматься наработкой законопроектов, касающихся полуострова.

«Раньше мы с вами в этой студии тоже говорили о создании определенного правительства в изгнании, которое могло бы продолжать работать, нарабатывать законодательство, отрабатывать, например, переходную юстицию, правосудие для территории Крыма. Все эти нужды остаются актуальными… Тот же Меджлис должен работать в Киеве, с моей точки зрения, в изгнании, но продуцировать сегодня уже и законы, и видение, и позиции, связывать нас с международным миром. Мы должны это делать», – заявила Залищук.

Напомним. что на Украине функционирует некая «прокуратора», выступающая от имени несуществующей с 2014 года АРК.

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