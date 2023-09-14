Из ЕС выдачи нет. Зеленскому отказали в пушечном мясе

Военнообязанные украинские беженцы в странах ЕС могут выдохнуть и спать спокойно. Практически все ключевые страны ЕС и большинство стран соседей Украины в восточной Европе солидарно заявили, что не будут выдавать уклонистов Украине, как того требуют киевские власти. Это противоречит как внутреннему законодательству этих стран, так и основным правам человека.

Таким образом, из ЕС, как когда-то с Дона, выдачи нет. Ну, во всяком случае, касательно украинцев. Европолитики не оценили словесных интервенций Зеленского и его подчиненных, и таким нехитрым способом мягко порекомендовали ему искать пополнение пушечного мяса для ВСУ в другом месте.

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Напомню, тему готовящейся экстрадиции военнообязанных поднял главный «слуга» в Раде Давид Арахамия, заявивший:

«У нас очень усилилось направление международно-правовой помощи. И в любую, кроме России, конечно, страну, наши правоохранительные органы могут прийти и фактически сделать запрос на экстрадицию таких людей, и вернуть их в Украину».

По его оценкам, процедура выдачи может занять несколько месяцев, а по возвращению нарушителей собираются не только поставить под ружье (что само собой), но и наказать за дачу взятки, подделку документов и уклонение от мобилизации. Все перепугались, но самые скептичные предпочли выждать и оказались правы? Вышло как в пословице, где бодливой корове Бог рогов не дал.

О том, что Чехия не будет выдавать Киеву украинцев-уклонистов, заявил пресс-секретарь чешского Минюста Владимир Ржепка. Deutche Welle цитирует министра юстиции ФРГ:

«Германия не будет выдавать Украине уклонистов от мобилизации».

Согласно немецкому законодательству, дезертирство и уклонение от военной службы не могут служить основанием для выдачи.

Более того, в немецком МВД добавили, что Берлин даже не получал запроса о выдаче военнообязанных, а все находящиеся на территории ФРГ украинцы имеют статус беженцев. А в берлинском метро расклеивают листовки для беженцев, где черным по белому разъясняется, что экстрадиция – это фейк. Последняя инициатива – не немецких властей, а правозащитников из НГО, занимающихся мигрантами.

Не станет выдавать Киеву мужчин призывного возраста и Австрия, что подтвердило МВД республики. Ранее отказала Зеленскому Венгрия и даже ближайшая соседка Польша. Там заметили, что у гипотетического выдворения на Украину уклонистов крайне сложный алгоритм. По нему Киев должен сперва выдать международный ордер на арест человека, который будет принят Интерполом. И только затем последует суд, а там уже – как он решит.

«Если мы такого иностранца задержим, например, для простой дорожной проверки, наша система покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что данные Интерпола есть. Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будет ли его экстрадиция, решит польский суд», – заявил пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Мариуш Чярка.

В общем, украинских мужчин, давших деру от войны в ЕС, можно смело поздравить. Они как минимум, останутся живы, и не превратятся в фарш в ходе очередного наступления куда-нибудь.

Символично, что эта история с уклонистами показала принципиально антиевропейский ход мышления украинской власти. Они в ЕС с такими подходами явно лишние. И европейские страны четко дали это понять. Строго по классике: страшно далека от Европы, как минимум, украинская верхушка. Ей до вступления еще семь верст раком.

Но если влажные мечты всяческих арахамий о сафари на уклонистов на улицах европейских городов накрылись медным тазом, это означает, что в Киеве будут изобретать другие способы наложить лапу на этих людей.

Например, никуда не делся вполне легитимный и по европейским меркам механизм понуждения к реэмиграции тех, у кого заканчивается срок действия загранпаспортов или других документов, кто вынужден вернуться на похороны близких или ввиду других семейных обстоятельств непреодолимой силы.

Кроме того, за уехавших будут отдуваться оставшиеся. Их прижмут так, что мама не горюй. Впрочем – уже. Запрет на выезд старших подростков приняли, постановку на учет женщин имеющих медицинские специальности – тоже. А если поставили на учет, то дороги из страны нет.

Наконец, недавняя реформа с отменой понятия ограниченной годности и расширением перечня тех, кого можно ставить в строй тоже даст ВСУ какое-то пополнение. Как и идущая сейчас проверка липовых справок о негодности – это на тот случай если кто, получив такую справку, имел глупость остаться в стране, понадеявшись на авось.

Как видим, внутренние резервы для мобилизации у режима еще есть. Так что не стоит слишком уж рассчитывать на то, что «украинцы закончатся». Да, безусловно, качество новых рекрутов будет сильно похуже, а подготовка послабее. Но ведь никто и не говорит, что войну ведут такими новобранцами. Ими, как показывает практика, затыкают дыры на фронте и их гонят на минные поля, а вот оставшиеся кадровые части очень даже берегут.

С другой стороны, про «побеждать не умением, а числом» тоже никто не отменял. В смысле, преимущество в живой силе само по себе может стать решающим фактором, даже если эта сила так себе в плане выучки. Так что в любом случае нынешние проблемы с пополнением резерва ВСУ не должны быть предметом восторженных спекуляций уже с нашей стороны.