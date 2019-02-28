Из фракции Порошенко начался массовый исход депутатов

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Бывший журналист-майданщик Мустафа Найем, ставший депутатом ВР от партии президента Порошенко, заявил о своем выходе из фракции.

Соответствующее заявление о опубликовал в социальной сети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию», – написал Найем.

Также он пожаловался, что за четыре с половиной года «пятнадцать тысяч раз» слышал вопрос: «Почему вы в БПП?».

«У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевёрнута», – объявил депута.

Известный днепропетровский блогер Макс Бужанский оценил своевременность поступка Найема.

«Это очень смешно, но Мустафа Найем решил выйти из БПП. Уважаю его мужество и принципиальность, как только заподозрил, что с БПП что то не так, сразу на выход. Аккуратненько шлёпнул мандатом о стол, гордо сверкнул лысиной, и развернулся на каблуках. Позже уже просто не было смысла», – иронически написал Бужанский в своем Телеграмм-канале.

Кроме того, вслед за Найемом заявления о выходе из «БПП» опубликовали на своих страницах депутат Сергей Лещенко и Светлана Залищук.

Отметим, что все три депутата считаются близкими к посольству США на Украине. Стоит обратить внимание, что выход из фракции депутата, избранного по партийному списку, по новому украинскому законодательству позволяет партии завести вместо беглеца следующего по списку кандидата. В то же время нынешний созыв Верховной рады в этом году завершает свою работу – уже в сентябре предстоят очередные выборы.