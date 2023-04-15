Из Галкина продолжают лепить «русского Зеленского»

Елена Острякова.  
15.04.2023 14:42
  (Мск) , Москва
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Д.Б., Дзен, Либералы, Россия, Украина


Сбежавший в Таллинн  музыкальный критик Артемий Троицкий поддержал идею латышской певицы Лаймы Вайкуле о выдвижении мужа ее коллеги Аллы Пугачевой иноагента Максима Галкина на пост президента России.

Об этом Троицкий заявил в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавший в Таллинн  музыкальный критик Артемий Троицкий поддержал идею латышской певицы Лаймы Вайкуле о...

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«Я не размышлял о Галкине-президенте. Теоретически это возможно. К тому же, у нас перед глазами есть пример, как комик превратился в весьма эффективного президента.

Я Максима Галкина знаю не то, чтобы хорошо, исключительно в качестве супруга Аллы Борисовны. Она нас и познакомила.

Могу сказать, что Максим Галки, при том, что я никогда не интересовался той сферой шоу-бизнеса, которой он занимается, более того, я без симпатии отношусь ко всем этим комедиантам, но он произвел на меня и на мою жену очень хорошее впечатление. Он не только остроумный, но и просто умный парень, что не менее важно.

И от настороженности в отношении него не осталось и следа. Парень он хороший, вполне мог бы стать приличным президентом, во всяком случае, получше, чем Путин с Медведевым», – сказал Троицкий.

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