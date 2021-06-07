Из Гудкова в Украине могут сделать второго Вороненкова

07.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Сбежавшего из России оппозиционера либерала Дмитрия Гудкова уже используют для пропаганды на Украине и, хотя он утверждает что уехать ему пришлось из-за политических преследований, против него возбуждено уголовное дело по экономическим причинам.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Гудкова уже используют для пропаганды. Уже на «Прямом» появился репортаж с ним. Конечно же, он подтверждает старые нарративы о том, что в России политические репрессии, преследование оппозиции, а здесь, в Украине – демократия, поэтому все оппозиционеры и демократы едут к нам.

Правда, и от нас в Россию бегут тоже, причём количество тех, кто убегает и уже убежали отсюда – гораздо больше. Но все эти люди считаются преступниками и негодяями. А из России к нам бегут хорошие люди, демократы. Ну а то, что Гудков где-то что-то там не заплатил, это, конечно же, неправда, этому верить не нужно.

Правда, из России к нам приехал и такой хороший человек как Вороненков, и все помнят, что с ним потом произошло. Не исключено, что из Гудкова здесь вполне могут сделать второго Вороненкова», – сказал политолог.