Из Канады едет новое оружие для ВСУ, а в Пентагоне думают, чем еще вооружить Украину

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Новости Украины

Канада передаст для Украины бронеавтомобили боевого обеспечения и камеры с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar.

Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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«Великолепные новости из Канады. Жизненно важное для Украины объявление о дальнейших поставках важных средств – бронированных машин боевой поддержки и камер для дронов. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору», – говорится в сообщении.

В свою очередь, CNN сообщает, что в Пентагоне рассматривают предложения по производству новых вооружений для Украины. Как заявил CNN официальный представитель Пентагона, министерство обороны США выбирает из более чем тысячи предложений американских производителей оружия и военной техники наиболее эффективные средства для усиления оборонных возможностей киевского режима.

«Сейчас Министерство обороны США рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по новому инновационному оружию и коммерческим возможностям, которые они могут разработать и изготовить для Украины с целью использования в ее борьбе с агрессией РФ», – отметил чиновник.

Как ожидается, уже в течение ближайших недель в Пентагоне примут решение, какие из предложенных идей будут реализованы. Это позволит начать производство систем, которые усилят возможности для Украины и американских военных.

Также отмечается, что предложения сосредоточены вокруг ключевых сфер, включая ПВО, средствами противотанковой, противопехотной, береговой обороны, а также БПЛА, контрбатарейной борьбы и защищенной связи.

Представитель Пентагона уточнил, что эти сферы были определены, как приоритетные для удовлетворения потребностей ВСУ.