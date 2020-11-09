09.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Нагорный Карабах, Россия
Просмотров:

Из Карабаха началась массовая эвакуация в Армению


В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои за стратегический город Шуши, расположенного в 11 километрах от столицы Степанакерта.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора», сообщает из Степанакерта журналист «Известий».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Автор репортажа отмечает, что сложно понять, что происходит, поскольку из Шуши вывезли гражданских и журналистов.

При этом журналист сообщает, что дорога Степанакерт – Ереван полностью загружена из-за эвакуации: автобусы вывозят мирных жителей, автомобили образовали пробку на пути к армянской границе.

Также указывается, что если раньше в Степанакерте была слышна канонада, то теперь доносятся звуки автоматных очередей.


Напомним, что президент Азербайдажана Ильхма Алиев вчера заявил о переходе Шуши под контроль Баку, с чем его поздравил президент Турции. Армянская сторона опровергает потерю Шуши, но признает тяжелые бои за город.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть