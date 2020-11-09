Из Карабаха началась массовая эвакуация в Армению

09.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои за стратегический город Шуши, расположенного в 11 километрах от столицы Степанакерта.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора», сообщает из Степанакерта журналист «Известий».

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Автор репортажа отмечает, что сложно понять, что происходит, поскольку из Шуши вывезли гражданских и журналистов.

При этом журналист сообщает, что дорога Степанакерт – Ереван полностью загружена из-за эвакуации: автобусы вывозят мирных жителей, автомобили образовали пробку на пути к армянской границе.

Также указывается, что если раньше в Степанакерте была слышна канонада, то теперь доносятся звуки автоматных очередей.

Напомним, что президент Азербайдажана Ильхма Алиев вчера заявил о переходе Шуши под контроль Баку, с чем его поздравил президент Турции. Армянская сторона опровергает потерю Шуши, но признает тяжелые бои за город.