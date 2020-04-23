Из карантина выйдут нищими 60% украинцев – экономист

23.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская экономика не сможет быстро восстановиться после снятия карантинных мер, большинство малых и средних компаний не возобновят работу, а доходы людей катастрофически сократятся.

Об этом в эфире канала «Эхо Киева» заявил экономист Денис Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы в катастрофической ситуации, мы просто падаем по часам. Я не говорю уже о четырех миллионах человек безработных, я не говорю о заробитчанах, которые еще добавились, которые тоже безработные. Они приехали сюда в Украину с какой-то маленькой «подушкой», запасом евро и долларов, и, по сути, они сегодня курс немножко этим поддерживают, потому что они их меняют, и за эти деньги кушают.

Но этого всего тоже не хватить надолго у заробитчан, у этих двух миллионов человек. Два месяца – это все, это можно ставить крест полностью на бизнесе, на любом.

Крупный бизнес, может и переживет, у них есть «подушка», но маленький и средний бизнес – однозначно будет просто перераспределение активов. Многие компании не выживут. Если апрель и май никто работать не будет, мы увидим что вот после того, как они называют, будет оживать экономика, многие просто не смогут начать работать. Их бизнесы будут также закрыты потому что не будет ресурса открыться.

Мой прогноз – что мы легко с этого кризиса не выйдем. Если не будут предприняты срочные меры по спасению экономики, малого, среднего бизнеса и людей там, то мы очень долго будем выходить.

То есть, если наша экономика через два месяца полностью остановится, то это затянется на 3-4 года. Выживут не все, выживут очень мало и выживут те, у кого есть финансовая подушка, есть какие-то активы, которые в будущем они смогут заложить, взять кредит какой-то на более лучших процентах, или что-то продать или обменять.

Все остальные, у которых нет, а это более 60 процентов нашего населения, они будут нищими. Мой прогноз такой. И пока президент не поймет, что его окружают профаны, и пока он реально не возьмется за кадровую политику государства, к сожалению, будет пессимистический сценарий для нашей страны», – заключил Денис Долинский.