14.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Беспорядки, Война, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Львовское ТВ подтверждает: Боевики в Минске прошли подготовку на Украине


Нынешние белорусские боевики, участвующие сегодня в попытке свержения действу щей власти, проходили подготовку в подразделениях украинских националистов в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил боевик так называемой Украинской добровольческой армии Тарас Елейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, среди белорусских боевиков на Донбассе были в основном молодые белорусы, которые родились уже после первого избрания президентом Александра Лукашенко.

«Из всех белорусов, которые у нас были, один был моего возраста. Все остальные были люди 20-25 лет. Это люди, которые родились, когда уже правил Лукашенко. И они понимают угрозы своего государства, они понимали, что после неудачной военной кампании в Украине они следующими попадут под ногу России. Они объединялись, приехали нам помогать воевать против московитов и готовиться к борьбе за свою страну.

И то, что мы видим молодых людей – преимущественно, в большинстве молодые люди сейчас протестуют, и это рождается молодая элита. Это у нас как акция «Украина без Кучмы», то есть это у них начало зарождения национальных элит. Среди них, я надеюсь, выкристализируется настоящий белорусский лидер, оппозиционеры, которые в будущем могут стать властью и создавать новую Белоруссию», – заявил Елейко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть