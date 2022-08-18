Из Керчи сообщают о взрывах и ударной волне

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Керчане сообщают о серии громких хлопков над городом без последующих взрывов или горения.

Грохот и взрывная волна распространились на десятки километров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По сообщениям в керченских пабликах, было три хлопка, которые было слышно в разных района города, а также в близлежащих селах. С находящихся в Керченском проливе судов сообщали, что сработала система ПВО. Эту версию подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков.

«В Керчи, предварительно, сработала система ПВО. Опасности для города и моста нет», – заверил он.

Сегодня днем в Керчи проходили военные учения. Очевидцы говорят о двух выпущенных ракетах со стороны воинской части в Глазовке. Вероятнее всего, прошла проверка системы противоракетной обороны над Крымским мостом.