ВС РФ ровняют линию фронта. Из Харькова побежали богачи

В Харькове назревают большие проблемы для Украины – не случайно состоятельные люди начали распродавать свое имущество в городе.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войну они не остановят, они [русские] будут идти, потому что весь военно-промышленный комплекс у них сейчас входит уже в очень серьезную стадию развития, и они уже не остановят. Уже сейчас, я понимаю, европейцы думают, что с этим делать, потому что американцы далеко, они на островах, англичане – далеко, а сухопутной составляющей в Европе нет, оружия нет, ничего нет, а защищаться надо», – сказал полковник.

«Я считаю, что в начальной стадии они ровняют линии боевого соприкосновения. Это задача минимум. Я не говорю, что к концу этого года, я так думаю, это к первому кварталу следующего года сделают, просто они уже не спешат. Раньше они спешили, сейчас не спешат. То, что они сейчас в СМИ начали говорить, отдельные деятели – опять же, просто так там никто не говорит – про Харьков, мой родной Харьков, и про Николаев и Одессу. Это меня настораживает. Из Харькова уже начали уезжать богатые люди. Очень богатые люди начали уже все продавать и уезжают. А это уже большой признак того, что будут проблемы», – заявил Стариков.