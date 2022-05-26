Из Харькова вывели всех местных ВСУшников – заменили говорящими на мове

Новости Украины

Харьков вновь под обстрелами. Сегодня прилетело на Павловом Поле в районе рынка. Те, кто вернулись в Харьков, резко засобиралась снова уезжать.

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает известный харьковский блогер Александр «Псих» Кондрусик, которому несколько недель назад удалось покинуть город.

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Сегодняшний прилет на Павловом Поле. Сейчас с Сортировки работает гаубица. Скорее всего с танкоремонтного завода. Опять из черты города. Залпы каждые 15-20 минут. Дым идёт из Пятихаток

Прямо сейчас в разных районах Харькова взрывы

А ещё мне из Харькова пишут – не осталось почти в городе местных ВСУшников. Вывезли их из города. Неужели киевская хунта перестала доверять Харькову, неужели кучка «патриотов», состоящая из пары сотен человек не убедила Киев в лояльности?!

Те, которых взамен завезли, говорят исключительно на мове, города не знают от слова совсем.

А еще люди пишут – ждут они освобождения, за каждую информационную соломинку хватаются, очень огорчаются, когда официальные киевские СМИ говорят о том, что фронт всё дальше, что Харьков отстояли, что всё будет Украина.

У людей один и тот же вопрос – а всё будет Украина, это как?! Это забывать свой родной русский язык, это оголтелые «патриоты» в духе упырей Турчинова и Яценюка, это ведущая с плюсов Мосейчук, брызжащая ядом с экрана талевизора, это бензин по 65, газ почти по 50, это безработица и безденежье, это дефицит всего и регулярные самообстрелы?!

Люди уже не сильно дергаются от громких звуков, ибо научились отличать отлеты от прилётов, и на этом фоне, они утверждают, что отлетов сейчас гораздо больше, чем тех самых прилётов. Соотношение – 1 к 10. В ответ почти не летит, на этом фоне Синегубов с Тереховым рапортуют о победах, в их обезьяньем мире по-прежнему доброту принимают за слабость.

А что люди?! А люди не боятся бомбёжек, они боятся повесток и визитов Гестапо с вопросами о недостаточной лояльности к нынешней власти.

Люди отлично всё понимают.

Но попался мне сегодня пост в ФБ, который зацепил сильно. Автор констатирует, что русский, во всех своих проявлениях, Харьков, вдруг стал рассадником русофобии и нацизма, он стал центром распространения нацистской заразы, ибо там окопался Аваков, ибо оттуда Антоша Геращенко со своим сайтом Миротворец, ибо оттуда родом создатели нацистского полка Азов, который был создан на базе футбольных ультрас. Даже бывший харьковский мэр и губернатор Добкин, когда был еще вменяемым, вспоминал в своих интервью о том, что, будучи ярым футбольным болельщиком, наблюдал на стадионе Металлист, как местные фанаты, занимая свою трибуну во время матчей, даже на игру толком не смотрели, им бы кричалки покричать, да драку спровоцировать.

Сыграл кто-то на этом, и мало кто заметил, что с Харьковом постепенно стало происходить что-то не то. Вылилось это все в то, что мы сейчас наблюдаем. Согласен с автором поста, но я не стал бы обвинять в этом всех харьковчан, просто лично убеждался последние 8 лет в том, что кучка отморозков из бывших ультрас и примкнувших, возглавляемых откровенными мерзавцами, может держать в страхе и повиновении даже полуторамиллионный мегаполис.

А люди все понимают, только спорить с отморозками, особенно, если они сейчас в законе и у них в руках оружие может быть не просто опасно, а смертельно опасно.

Поэтому и ждут харьковчане освобождения, только очень тихо.

И сейчас главный вопрос из Харькова: «как же так – фронт все дальше и, стало быть, освобождение будет не скоро?».