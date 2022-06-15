Из Херсона пошел грузопоток – и на Крымской железной дороге вскрылись хищения

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Суд заключил под стражу бывшего гендиректора Крымской железной дороги Геннадия Фролова. Ему предъявлено обвинение в растрате 40 миллионов рублей КЖД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года обвиняемый без проектно-сметной документации дал незаконные указания о выполнении строительно-монтажных работ на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счет собственных средств ФГУП «КЖД», а также силами структурных подразделений, – сообщили в управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю. – В связи с чем не обеспечил строгое соблюдение законности во время выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ».

Потраченные на реконструкцию платформ 40 миллионов рублей в их состоянии не отразились. Они как были, так и остаются весьма условно в работоспособном техническом состоянии. Про соответствие требованиям проектной и рабочей документации речь не идет.

Материалы собраны оперативниками управления ФСБ. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий. Расследование уголовного дела продолжается.