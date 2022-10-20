Из Херсона войска выводить не собираются – военный аналитик

Российская армия не собирается уходить из Херсона и готовится освобождать новые территории.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рожина, после того, как войска устранят угрозы на разных направлениях и усилятся, им придется проводить наступательные операции.

«На сегодня планов выводить войска, насколько я знаю, нет. Все войска, которые там, они как стояли, так и стоят на своих позициях, отражают атаки. Речь идет об эвакуации гражданских. В случае ухудшения обстановки, как генерал Суровикин намекнул, что уже будут смотреть по обстоятельствам. Получится у противника где-то прорваться, там будет оперативный кризис, придется реагировать.

Не получится – как стояли, так и будут стоять, пока идет наращивание нашей группировки на Украине за счет мобилизованных, переброски дополнительных войск, техники и прочего – то есть то, что позволит изменить баланс сил на театре и после стабилизации каких-то участков, а это сейчас херсонское, сватовское и отчасти запорожское направления, где сейчас тихо, но там есть определенные угрозы», – сказал эксперт.