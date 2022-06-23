Из Херсонского университета сбежало бандеровское руководство и вредит – Москва поможет перезапустить вуз

23.06.2022  17:35 (Мск), Херсон
Елена Шелестенко.  
Просмотров: 80
 
Дзен, Образование, Херсон


Херсонский государственный университет, несмотря на саботаж части сотрудников, ждущих возвращения украинской армии, договорился о сотрудничестве с Москвой и рассчитывает стать одним из лучших вузов России.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказала новый ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина.

Херсонский государственный университет, несмотря на саботаж части сотрудников, ждущих возвращения украинской армии, договорился о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В первую очередь будем решать проблему преподавательского состава. Предыдущее руководство находится в другом городе, скорее всего, во Львове. Через интернет сбежавшее руководство проводит набор абитуриентов, но где будут они учиться – и кто, и чему их будет учить, – остаётся страшной тайной. Скорее всего, и для этого  руководства тоже.

Те преподаватели университета, которые остались в Херсоне, заняли выжидательную позицию, зарплату им ещё на карточки переводят, они ждут больших отпускных выплат.Некоторые из них открыто ждут возвращения ВСУ, вторые не спешат из соображений собственной безопасности, боятся всех», – сказала Томилина.

По ее словам, проведены переговоры с Московским педагогическим государственным университетом. Ожидается, что столичный вуз предоставит программу обучения.

«И обещали помочь преподавательским составом, хоть временно, пока не найдем подходящую замену. Но моя сверхзадача сохранить Херсонский государственный университет с выдачей своих дипломов, но уже российского образца. Ради сохранения нашего университета ко мне с предложениями помочь обращаются наши студенты, я уверена, что общими силами мы наберём абитуриентов и всем им дадим одно из лучших образований в России. Наши дипломы будут котироваться!» – сказала ректор.

По ее мнению, «подписание капитуляции Украинским правительством ускорило бы процесс возвращения нашей профессуры – не все там были «упоротые патриоты».

Всем студентам, которые не смогли сдать летнюю сессию в связи со сложившейся ситуацией в городе, будет предоставлена возможность пересдать зачёты и экзамены.

«С поддержкой Московского педуниверситета, аккумулировав все ресурсы из местных преподавателей, у нас все получится, я в этом уверена. Город Херсон – город не глупых людей, те, кто не любит Херсон, уже выехали, остались лучшие, наша задача укрепить их веру в то, что лучшее, что могло произойти для Херсона, и это уже произошло – мы русский город!» – сказала ректор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть