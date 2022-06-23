Из Херсонского университета сбежало бандеровское руководство и вредит – Москва поможет перезапустить вуз

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Херсонский государственный университет, несмотря на саботаж части сотрудников, ждущих возвращения украинской армии, договорился о сотрудничестве с Москвой и рассчитывает стать одним из лучших вузов России.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказала новый ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина.

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«В первую очередь будем решать проблему преподавательского состава. Предыдущее руководство находится в другом городе, скорее всего, во Львове. Через интернет сбежавшее руководство проводит набор абитуриентов, но где будут они учиться – и кто, и чему их будет учить, – остаётся страшной тайной. Скорее всего, и для этого руководства тоже. Те преподаватели университета, которые остались в Херсоне, заняли выжидательную позицию, зарплату им ещё на карточки переводят, они ждут больших отпускных выплат.Некоторые из них открыто ждут возвращения ВСУ, вторые не спешат из соображений собственной безопасности, боятся всех», – сказала Томилина.

По ее словам, проведены переговоры с Московским педагогическим государственным университетом. Ожидается, что столичный вуз предоставит программу обучения.

«И обещали помочь преподавательским составом, хоть временно, пока не найдем подходящую замену. Но моя сверхзадача сохранить Херсонский государственный университет с выдачей своих дипломов, но уже российского образца. Ради сохранения нашего университета ко мне с предложениями помочь обращаются наши студенты, я уверена, что общими силами мы наберём абитуриентов и всем им дадим одно из лучших образований в России. Наши дипломы будут котироваться!» – сказала ректор.

По ее мнению, «подписание капитуляции Украинским правительством ускорило бы процесс возвращения нашей профессуры – не все там были «упоротые патриоты».

Всем студентам, которые не смогли сдать летнюю сессию в связи со сложившейся ситуацией в городе, будет предоставлена возможность пересдать зачёты и экзамены.

«С поддержкой Московского педуниверситета, аккумулировав все ресурсы из местных преподавателей, у нас все получится, я в этом уверена. Город Херсон – город не глупых людей, те, кто не любит Херсон, уже выехали, остались лучшие, наша задача укрепить их веру в то, что лучшее, что могло произойти для Херсона, и это уже произошло – мы русский город!» – сказала ректор.