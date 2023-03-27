Из Киева грозят «быстро вспахать Хаймарсами» российскую линию обороны

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Несмотря на то, что американских ракет у ВСУ осталось крайне немного, украинская армия якобы сможет с их помощью прорвать фронт, «быстро и точно» уничтожив выстроенные укрепрайоны.

Об этом в своём видеоблоге заявил бежавший в Киев белорусский политолог-змагар Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина последние недели три, если не больше, очень экономит ракеты «Хаймарс». Очень сильно экономит. А теперь, давайте, подумаем, что несколько таких ракетных комплексов сконцентрированы на достаточно узком участке. Они бьют очень точно. А с точки зрения разведданных, информация о том, где, какие укрепрайоны и что построено, за долгие годы противостояния на Донбассе, у Украины есть. То есть, получается, что даже эти линии обороны, которые там ещё есть, на узком участке их можно вспахать достаточно быстро и точно. Не надо идти российским артиллерийским валом, сметая города в ноль», – рассуждал «аналитик».

По его словам, ВСУ «достаточно пробить» первую линию обороны российских войск, так как эшелонированных укрепрайонов на многие километры в глубину не выстроено.

«Кроме самой линии обороны именно вдоль линии фронта, старой, в глубине эшелонированной обороны они не строят. То есть, ты прорываешь и проходишь. Свидетельство тому – успешные рейды в 2014 году украинских десантников», – подытожил беглый политолог.