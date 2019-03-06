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06.03.2019
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Из Киева на Донбасс движется эшелон с танками

Сегодня утром через Киев проследовал эшелон с очень большим количеством бронетехники.

Фотографию очевидцев на своей странице в «Facebook» опубликовал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром в 9:30 через станцию Киев проследовал эшелон с танками. По сообщению очевидцев, техники было очень много. Ну что ж, белка-Пётр Порошенко продолжает бряцать металлолом и показывать свои захудалые мускулы. Уверен, что вся эта эскалация и нагнетание военной истерии ему не помогут и приведут к очередному трагическому фиаско. Его власть и его прихлебатели в минобороны закончат очень плохо.

Вспомните котлы на Донбассе, и сколько там погибло украинцев. Так что делайте выводы, сегодня кровавому Петру необходимо бесплатное пушечное мясо, чтобы остаться у руля распадающегося государства», – прокомментировал Журавко.

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