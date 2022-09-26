Из Киева подстрекают Запад: готовьтесь не мириться с Россией, а захватить ее богатства

26.09.2022  23:41 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Дзен, Запад, Россия, Украина
Новости Украины

Некоторые круги на Западе ошибочно рассчитывают восстановить отношения с Россией ради выхода из экономического кризиса. На самом деле, выход из кризиса заключается не в примирении с Россией, а в ее расчленении и захвате ее природных ресурсов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Некоторые круги на Западе ошибочно рассчитывают восстановить отношения с Россией ради выхода из экономического...

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«Вся история украинско-российских взаимоотношений сегодня, переживая свою кульминацию, доказала, что в мире может существовать или Украина, или Россия. Вместе далее Украина и целостная Россия, которая будет оставаться абсолютно вражеской Украине, претендуя на все её территории, дальше они сосуществовать не смогут.

Мир это не устраивает, потому что у него куча проблем без нас. Он хочет вернуться к нормальной, традиционной для себя жизни, к развитию, и эта война мешает. А тут ещё много проблем, я напомню, что продовольственный кризис никуда не делся, рецессия в США и ЕС никуда не делась», – сказал Матвиенко.

По его мнению, Западу поможет в борьбе с рецессией захват российских ресурсов.

«Рецессия на Западе многих побуждает к поиску мира с Россией. Так вот, мир с Россией только усилит рецессию, потому что Россия не рынок, там покупательская способность летит кувырком. Россия – это ресурс для Запада, в том числе и минеральный, и другой ресурс. Осваивание российских ресурсов является выходом из рецессии, которая сейчас ощущают США, Великобритания, ЕС. Мы помним, что опыт освоения ресурсов у них солидный где-то тысячелетие», – напомнил киевский эксперт.

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