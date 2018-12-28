Из Киева прозвучала трезвая оценка бравады вокруг «серой зоны»

28.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Заявления украинской стороны о занятии «серой зоны» в Донбассе – признание нарушения Минских соглашений Киевом. Об этом «ПолитНавигатору» сказал экс-глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков.

«Занятие ВСУ «серой зоны» – это, прежде всего, нарушение Минских соглашений.

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«Серая зона» – это зона между противостоящими силами, которая была свободна от обеих этих сторон.

Поскольку украинская сторона это сделала и бахвалится этим, то это является еще одной провокацией, направленной против ДНР, ЛНР и России.

Очевидно, что у ЛНР и ДНР нет сил, достаточных для того, чтобы предотвратить захват «серой зоны» и они ничего не могут сделать в этом направлении. Россия не вмешивается, она сейчас заняла выжидательную позицию, стараясь не давать украинской стороне никаких поводов для обвинений в каких-либо нарушениях.

Понятно, что сложившаяся ситуация и те шаги, которые предпринимают ВСУ, не способствуют урегулированию этого конфликта, который затянулся уже на пять лет. То, как все это делается и преподносится в виде достижения – это явная провокация», – сказал Крючков.