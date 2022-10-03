Из Киева сообщают о колоссальных потерях ВСУ при захвате Лимана

03.10.2022  08:06 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Упоминавшиеся в сводках Минобороны РФ крупные потери украинской стороны при наступлении на Красный Лиман стали подтверждаться некоторыми данными из Киева.

Вот какие свидетельства, полученные от киевлян, приводит публицист Андрей Ваджра.

Упоминавшиеся в сводках Минобороны РФ крупные потери украинской стороны при наступлении на Красный Лиман...

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«У меня в Киеве, на днях, положили знакомого на операцию. У него проблемы со здоровьем. И он в шоке! Но не от того, что ему медперсонал почти не уделяет внимания. Нееет… Шок от того, что больница, в которой он находится, просто забита ранеными! Они буквально везде! И в палатах, и в коридорах! Врачи валятся с ног! Моего знакомого сразу же после операции отправили назад в палату. Почему? Потому что в реанимации нет свободных мест!

Более того, тех гражданских больных, чьи проблемы со здоровьем не критические, просто не берут на лечение и операции в украинские больницы. Потому что они все забиты ранеными!

И забита не только упомянутая мной больница, а ВСЕ больницы Киева превращены в госпитали и до упора забиты ранеными! Некоторые гражданские больницы просто не принимают гражданское население, потому что их перепрофилировали под нужды военных!

Всякий киевлянин, при желании, сможет проверить мои слова.

Но если подобная ситуация в Киеве, представляете, что творится в городах всего Юго-Востока, который еще контролируется киевским режимом? Представляете, какая сложилась обстановка на Украине с ранеными в результате «контрнаступа», если раненых военнослужащих ВСУ в массовом порядке транспортными самолетами везут на лечение в Европу???

А представляете, сколько у ВСУ убитых, если все больницы Украины забиты раненными?» – пишет Ваджра в своем блоге.

Он делает вывод, что захват Красного Лимана дался Украине неадекватно высокой ценой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А теперь вопрос: стоит ли Красный Лиман такого количества жизней укрограждан? Ведь этот город мы в конечном итоге вернём, а тех украинских граждан, которые легли в землю при взятии Красного Лимана уже никто и никогда не вернет.

Победа и поражение это не чистые абстракции. И то, и другое имеет цену. А поэтому одно я вам могу сказать точно: если бы я был патриотом Украины, то такая пэрэмога меня бы повергла в ужас!

И не дай Бог, чтобы у нас были такие пэрэмоги», – резюмировал автор.

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