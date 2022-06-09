Из Киева заметили учения русского флота в Черном море – с «калибрами» наготове

Украинское оперативное командование «Юг», сообщает, что в Черном море российский флот проводит учения с боевой готовностью и держит 28 “калибров” наготове.

Об этом сообщает пресс-служба ОК «Юг».

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«В Черном море группировка разнородных сил черноморского флота рашистов, держась на безопасном расстоянии от украинского побережья, отрабатывает обучение по боевой устойчивости группировки в условиях применения против него противокорабельных ракет и авиации.

В том числе отрабатывается применение сухопутных зенитно-ракетных комплексов “Тор-М2”, которые ими установлены на корабельно-катерном составе.

При этом 3 надводных и 1 подводный носитель ракетного вооружения находится в готовности к нанесению ракетных ударов. Итого, 28 «Калибров» наготове», – говорится в сообщении.