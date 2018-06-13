13.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Из киевского СИЗО Путина просят о помиловании

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве, в среду, 13 июня, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с письмом, в котором просит о помиловании украинцев, осужденных в РФ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Фотокопия письма на бланке нардепа размещена на странице Савченко в Facebook.

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К обращению прилагается список фамилий украинских террористов и шпионов, находящихся на территории России (всего 66 человек).

Письмо направлено по адресу: Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11, — где находится приемная президента РФ.

«Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, граждан Украины, которые сейчас находятся в местах лишения свободы Российской Федерации, жизнь и здоровье которых сейчас находятся в серьезной опасности, а время идет на считанные дни, а то и часы, когда еще есть возможность сохранить им жизнь, не может не заставить меня обратиться лично к Вам, посредством открытого письма, с искренней просьбой от меня лично, от имени моих избирателей, от имени каждого неравнодушного в Украине и во всем мире к судьбе украинских заключенных в России, освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом», — говорится в письме Савченко.

Нардеп просит президента РФ принять решение о помиловании и «сделать этот шаг, чтобы мир на украинской земле, мир между украинским и российским народами и мир в международных отношениях России и Украины… стал возможен».

Савченко также утверждает, что никогда не совершала преступлений против народа РФ и никогда не обращалась к Путину с просьбой о ее помиловании.

В списке указаны, в частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Александр Шумков и другие.

Напомним, 4 июня Савченко прошла проверку на полиграфе. Как сообщили в СБУ, проверка на полиграфе Савченко подтвердила ее намерения совершить теракт в правительственном квартале и Раде. В то же время СБУ не смогла поставить Савченко все запланированные вопросы в связи с противодействием депутатом проведению судебной психологической экспертизы.

Сестра нардепа Вера Савченко отмечала, что сторона защиты готовилась подать соответствующее ходатайство для назначения нового психофизиологического исследования на полиграфе в государственном экспертном учреждении Украины.