Из книги Чаленко о Новороссии: Ориентация – Юг. Кто такие южнорусские люди?

«Политнавигатор» продолжает публиковать отрывки из книги «Новейшая история Новороссии» южнорусского журналиста-политэмигранта Александра Чаленко («Южнорусский еретик»)

До этого мы опубликовали главу, посвященную Петру Ющенко, старшему брату украинского президента Виктора Ющенко, который в своих «исторических исследованиях» всех и вся записал в украинцы.

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…Многие русские патриоты, живущие и в РФ, и на территории пока еще существующей̆ Украины, задают мне, теоретику и идеологу Южнорусского (Новороссийского) дискурса, один и тот же вопрос: «Зачем множить сущности без необходимости? Есть один – единый̆ и неделимый̆ – русский̆ народ. Поэтому не надо вводить еще один ненужный̆ «этноним» – южнорусские. Не надо делить русских. Это опасно. Это чревато распадом русского народа. Это фактический̆ отказ от Русской̆ ирреденты, от Русской̆ реконкисты, и вообще Южнорусская идея – это та же самая Украинская идея, просто замаскированная – те же яйца, только в профиль».

Да, вроде как обоснованные и правильные пожелания, но все-таки тут есть свои но… Этноним «южнорусский» все же нужен. Во-первых, в практических целях. Во-вторых, в целях «ориентировки на местности».

В чем заключается его практичность? Объясняю. Когда русский̆ патриот из Новороссии и Малороссии, пока еще существующих под общей вывеской̆ «Украина», попадает в Великороссию (РФ), то да, он оказывается среди своих – русских. Всё верно.

Пока он не высовывается, пока не выделяется, пока ведет себя незаметно, пока публично действует в интеллектуальном плане «в русле политики партии», то все русские считают его своим – русским. Но как только этот русский̆ из Новороссии-Малороссии начинает что-то заявлять или делать что-то, что противоречит догмам, взглядам, оценкам, смыслам, которые сложились в РФ, как на Украинский̆ вопрос, так и на Русский, то от великоросса он слышит презрительное: ты – хохол!

Великоросс этим «хохол» хочет сказать: ты так судишь и говоришь, потому что ты, на самом деле, не русский, а хохол. При этом все прекрасно понимают, что слово «хохол» в устах великоросса – это презрительная кличка, презрительная оценка, это ругательство и уничижительная характеристика. «Хохол» для великоросса – это потенциальный̆ предатель русского народа, «генетический̆ мазепинец». Жлоб. «Чубатый салоед». Человек себе на уме, ему нельзя доверять, за ним нужен глаз да глаз. Если «хохол» и русский̆, то неполноценный̆ русский. В общем, это скрытый враг, или, как выражается военкор Дмитрий Стешин – криптобандеровец.

Проиллюстрирую этот тезис недавним примером из 2022 года. Есть такой̆ южнорусский̆ блогер Игорь Димитриев. Политэмигрант из Одессы. Основатель популярного телеграм канала «Русский̆ ориенталист», который после начала СВО он переименовал в «Димитриев».

Игорь в своей̆ «телеге» даёт очень нелицеприятные оценки российскому командованию и действиям российской̆ армии… Критикует российских военкоров за то, что те не дают реальную картину происходящего на театре военных действий, а тупо занимаются пропагандой, искажая действительность.

Мало того, он в своей̆ аналитике дает пессимистические прогнозы по поводу того, каким будет исход этой̆ СВО. Так, о том, что мы оставим Херсон и весь левый̆ берег Днепра еще до Нового года, он мне говорил еще в сентябре 2022 года. Его прогноз сбылся.

Так вот, я спросил осенью 2022 года, еще до позорной сдачи Херсона, одного своего российского коллегу – журналиста Кирилла К. – доверяет ли он прогнозам и информации Димитриева. В ответ он отрицательно помотал головой: нет, конечно. Я решил уточнить: почему не доверяет? На это последовал говорящий̆ сам за себя ответ, из которого достаточно ознакомиться только с его началом: «Ну, во-первых, Димитриев – хохол…». Всё! Приехали! Всё ясно!

«Хохол» в устах россиянина звучит как приговор. Ну что хорошего или правильного «хохол» может сказать…

Какова же реакция самого «хохла» на такое презрительное отношение к нему «кацапа»?

Сначала он не обращает на эти оскорбительные выпады никакого внимания, старается их пропустить мимо ушей, интерпретируя такое отношение великоросса как нечто случайное и несущественное, но потом, в дальнейшем, после повторения всех этих презрительных выходок он с высокой степенью вероятности заканчивает с «русским патриотизмом» и возвращается «домой» – в «украинский окоп».

Рассуждения тут простые: кацапы-сволочи! Никогда я среди них не буду своим!

И вот у такого русского патриота из Новороссии-Малороссии начинается «переоценка»: он вдруг «осознаёт» себя «украинцем», что, по сути, является бредом и чушью, так как ни украинская мова, ни украинская культура, ни вообще украинство не являются для него родными. Его родное – русское. Он воспитан в русской̆ культуре. Украинство – и как культура, и как идеология для него чуждо.

Как же тогда быть, когда великороссы не принимают тебя, русского человека из Новороссии-Малороссии, за своего, а украинство для тебя чуждая «религия»? В этом случае вот эта самая ЮЖНОРУССКОСТЬ и является той территорией, на которой̆ ты себя будешь чувствовать дома, и с которой̆ тебя никогда никто не сгонит – ни украинец, ни великоросс.

Да, ты русский̆, но ты другой̆ русский̆. Разойдясь с великороссом, тебе не надо теперь отрекаться ни от Русской̆ идеи, ни от русской̆ культуры, ни от русского языка. Тебе не нужно уходить «в украинцы». Разве вот в этом нет практичности Южнорусской идеи?

Как называть людей̆, выходцев из Новороссии-Малороссии, которые не являются никакими украинцами, но, в то же время, которых не принимают великороссы? Я и предлагаю называть их «южнорусскими», то есть «русскими с Юга России».

Южнорусские – это не синоним этнонима «малоросс/украинец». Да, малороссы были этническим субстратом для южнорусских. Именно на их основе и появились южнорусские. Но сводить южнорусского к малороссу было бы неправильно. Малоросс – это, как правило, рустикальный персонаж. Это сельский̆ житель, говорящий̆ на «малороссийском наречии». Русская культура не является его культурой. Малоросс не любит великоросса – великоросс не любит малоросса. Хохол есть хохол, кацап есть кацап, и вместе им не сойтись. Это два взаимоотталкивающихся племени.

А вот южнорусский̆ – это русифицированный̆ малоросс, это городской̆ житель, для которого русская культура – европейская культура, появившаяся в XVIII–XIX в. в. благодаря реформам Петра I. Южнорусский̆ как культурно-цивилизационный̆ тип появился на Юге Российской империи. Именно в России! Нигде больше он появиться бы не смог.

Да, именно русифицированный̆ малоросс определил культурное лицо южнорусского человека, его менталитет, психологию и темперамент, но это не значит, что южнорусские – это одни только потомки малороссов, нет. Это все те, кто, попав на Юг Российской империи – будь он великоросс, еврей, немец, грек, армянин, немец, татарин или представитель других народов – кто усвоил менталитет, психологию, акцент южнорусского человека.

Южнорусские и великороссы являются носителями русской культуры. Поэтому в этом смысле это один народ. Но по своей̆ психологии и менталитету это разные субэтносы русского народа. Хотя можно говорить и о двух разных народах, которые соотносятся друг с другом как мексиканцы и аргентинцы.

Южнорусские – более энергичные, эмоциональные, креативные, практичные, сообразительные, реактивные, взрывные, подвижные, умные, открытые люди. Склонны к мистицизму. В то же время они очень жестокие, мстительные, истеричные и неуживчивые. Южнорусские женщины, как правило, хабалки. Южнорусские практически все холерики, анархисты и бунтари.

Великороссы – добрые, гуманные, спокойные, бесцветные, неторопливые, вялотекущие, интеллигентные. Как правило, они склонны к конспирологии и догматичности. Они уважают власть: «Иосиф Виссарионыч» или «Владимир Владимирович» лучше знают, как надо. Великоросс, как правило, производит впечатление флегматика. Великоросс – это наследник славянизированных финно-угорских народов, неторопливых и неэнергичных. Я в своем телеграм канале «Южнорусский̆ еретик» троллю великороссов, называя их «угрофинами» (именно так: с одни «н» и в одно слово), чем вызываю у них нескрываемую обиду.

Именно все вышеперечисленные свойства делают южнорусских и великороссов разными субэтносами (или народами). И это необходимо понимать, чтобы потом иллюзии по поводу «единого и неделимого русского народа» не сыграли зловещую роль в гибели Русского проекта.

Почему? Сейчас великороссы практически не сталкиваются с южнорусскими, но рано или поздно вне зависимости от того, как закончится нынешняя СВО, к РФ будут присоединены Новороссия и Малороссия. Это будет означать, что не единицы, как сейчас, а миллионы южнорусских людей̆ вольются в жизнь РФ. Следствием этого станет полное изменение политического, идеологического, психологического ландшафта страны.

Учитывая большую витальность южнорусских и их потрясающие энергичность и практичность, именно они станут правящим субэтносом (народом) в Новой̆ России, потеснив великороссов. Повторится то, что уже было в СССР после смерти Сталина, когда к власти пришли южнорусские: Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко (хотя он и сибиряк, но всё-таки потомок малороссийских крестьян), Горбачев. Естественно, такое положение вещей̆ не может понравиться великороссам. Они сами и их вожди начнут говорить о «хохляцком засилье».

Понимание того, почему это «засилье» произошло, не будет способствовать появлению того, что сейчас кажется абсурдом, а именно появлению «великоросского сепаратизма». Это когда будет утверждаться, что только великоросс является русским человеком, только он должен править в России, а поэтому «Хватит кормить хохлов!», и вообще «Бей хохлов – спасай̆ Россию!».

Так что Южнорусская идея – очень практичная идея. Она поможет великороссам понять, что южнорусские – никакие не «хохлы», а неотъемлемая часть русского народа, пусть даже отличающаяся, но все-таки часть единого целого.

Для понимания будущей̆ роли южнорусских в новой, обновлённой̆ России приведу пример Израиля. Субэтносов еврейского народа много: есть ашкенази, есть сефарды, марокканские, иракские, йеменские евреи. Есть грузинские евреи, есть бухарские, есть фалаши. Но Израиль создали энергичные европейские евреи – ашкенази. Если бы созданием Израиля занимались ленивые и неторопливые марокканские евреи, то президентом Израиля давно бы уже стал Ясир Арафат или Усама Бин Ладен.

В случае новой России южнорусские – это ашкенази, а великороссы – марокканцы.

Плохая подготовка к СВО, абсолютно не воинственный̆ и не боевой̆ дух, который̆ продемонстрировали великороссы в ходе войны 2022-2023 года, наглядно подтверждают мой тезис. Если бы не южнорусские армии ДНР и ЛНР великороссов бы ждало поражение и военная катастрофа. Именно южнорусские армии продемонстрировали стойкость, мужество, способность и волю к разгрому ВСУ.

Южнорусские – это спасение России, спасение Русского проекта. Российскую империю с подачи Петра I создавали остзейские немцы, пруссаки, офранцуженная московская аристократия (потомки южнорусских аристократов), офранцуженные великоросские и малороссийские дворяне.

Сегодня в РФ ни немцев, ни дворян больше нет. Их смыл с русских просторов Октябрь 1917 года. Так что единственное спасение Русского проекта в южнорусских.

И в завершении несколько тезисов на тему: южнорусские и украинцы. Как соотносятся эти понятия? Объясню на примере советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

В начале сентября 2021 года он выступил с инициативой̆ отобрать у России монополию на все «русское». Он предлагал переименовать Украину в Украину-Русь, а граждан – в русинов. Что означает подобная инициатива? Насколько она серьезна, и какие может иметь последствия?

Оценивая инициативу украинского патриота Алексея Арестовича, надо понимать следующее обстоятельство: украинский̆ патриотический̆ дискурс, на самом деле, состоит из двух дискурсов. Один – собственно украинский, который̆ презентуют, прежде всего, галичане, а второй̆ – южнорусский̆, но который̆ стоит на украинских, а не русских идеологических позициях.

В первом случае мы имеем полное соответствие украинскому идеологическому нарративу: галичане говорят именно на украинской мове, отвергают все русское, которое им чуждо, они могут быть, как греко-католиками, так и православными, но при этом принадлежать не Московскому патриархату, а ПЦУ под омофором константинопольского патриарха Варфоломея.

Во втором случае, это украинские националисты, но в то же время культура и менталитет которых русские: они говорят по-русски, ни в коем случае не собираются отказываться ни от русского языка, ни от русской̆ культуры, которые считают своими. Они могут жить, как в Киеве, так и в Харькове и Одессе, в Донецке и Луганске. Вот в их рядах и пребывает Алексей Арестович.

В РФ в силу того, что большинство великороссов очень плохо знают Украину, не могут понять парадокс, почему 80% украинских праворадикалов являются русскоязычными и русскокультурными, но при этом исповедуют украинский̆ национализм.

Всё это объясняется просто, если принять такое объяснение этому феномену: подавляющее население Малороссии (Центральной̆ Украины) и Новороссии (Юго-Восточной̆ Украины) не «украинцы», а южнорусские люди.

Южнорусские люди делятся на три группы:

Первая группа (самая малочисленнная), южнорусские, которые, будучи русскими по языку и культуре, приняли украинскую культуру. Они в быту давно перешли на украинскую мову. К ним относятся, например, киевляне – бывший̆ вождь украинской̆ организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский и украинский̆ общественный̆ деятель, внук директора Киевского института марксизма-ленинизма Олесь Доний (когда-то он был Александром).

Вторая группа, это южнорусские, которые придерживаются русского патриотического дискурса. Они отвергают украинство как таковое. Считают себя, великороссов и белорусов одним народом, а поэтому выступают за воссоединение всех исторических русских земель – Великороссии, Белоруссии, Малороссии и Новороссии – в одном государстве со столицей̆ в Москве. К этой̆ группе принадлежат ныне покойныӗ глава ДНР Александр Захарченко, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К третьей̆ группе южнорусских людей̆ принадлежит Алексей Арестович. Как уже говорилось выше, ее представители являются русскими по своей̆ культуре и языку, но в то же время они стоят на украинских идеологических позициях. Они могут быть за государственный̆ статус только украинского языка, но, в то же время, отказываться его использовать в быту, предпочитая ему русский̆. Они существуют в рамках русской̆ культуры и русского языка, но при этом категорически отвергают Российскую Федерацию и не считают в отличие от Путина, что они и граждане РФ – это один народ. «Никогда мы не будем братьями».

Третья группа представляет из себя отдельный̆ феномен, но у которого нет собственного идеологического и культурного дискурса, нет собственного самосознания, в отличие от русских и «украинцев». Поэтому они, не будучи галичанами и «украинцами», используют украинский̆ идеологический̆ дискурс, который̆, однако, их в конечном итоге не удовлетворяет, так как требует отречения от русскости, являющейся для них родной̆. Поэтому у них есть бессознательная потребность найти собственную идеологическую нишу, собственную идеологическую форму.

Вот эта вышеуказанная инициатива Арестовича и является попыткой̆ начать поиски своей̆ собственной̆ идеологии, которая бы отличалась, как от украинской̆ идеологии, которую на полном серьезе могут исповедовать только галичане, так и от русской̆ идеологии, которой̆ придерживаются великороссы и южнорусские люди, выступающие за объединение с великороссами и белорусами в одном государстве.

Вот поэтому он и хочет реабилитировать слова «Русь» и «русский̆» и ввести их в государственный̆ нарратив.

Книга «Новейшая история Новороссии» является сборником статей̆ и интервью автора с известными деятелями Новороссии, РФ и Западной̆ Украины, которые были опубликованы, как в российской̆, так и в украинской̆ прессе. Они представляют интерес в историческом плане для понимания, как рождалась Новороссийская (Южнорусская) идея, с чем она солидаризировалась и от чего отталкивалась.

Я надеюсь, что эта книга вызовет дискуссии. Раз это произойдёт, то это будет означать, что тема Новороссии еще не утратила интерес у русской̆ интеллигенции. А раз так, то тема Русской̆ ирреденты продолжает оставаться в Русской̆ повестке.