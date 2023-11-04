Из книги Чаленко о Новороссии: Ориентация – Юг. Кто такие южнорусские люди?

Иван Добровольский.  
04.11.2023 00:07
  (Мск) , Москва
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Дзен, История, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Украина


«Политнавигатор» продолжает публиковать отрывки из книги «Новейшая история Новороссии» южнорусского журналиста-политэмигранта Александра ЧаленкоЮжнорусский еретик»)

До этого мы опубликовали главу, посвященную Петру Ющенко, старшему брату украинского президента Виктора Ющенко, который в своих «исторических исследованиях» всех и вся записал в украинцы.

«Политнавигатор» продолжает публиковать отрывки из книги «Новейшая история Новороссии» южнорусского журналиста-политэмигранта Александра Чаленко («Южнорусский...

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…Многие русские патриоты, живущие и в РФ, и на территории пока еще существующей̆ Украины, задают мне, теоретику и идеологу Южнорусского (Новороссийского) дискурса, один и тот же вопрос: «Зачем множить сущности без необходимости? Есть один – единый̆ и неделимый̆ – русский̆ народ. Поэтому не надо вводить еще один ненужный̆ «этноним» – южнорусские. Не надо делить русских. Это опасно. Это чревато распадом русского народа. Это фактический̆ отказ от Русской̆ ирреденты, от Русской̆ реконкисты, и вообще Южнорусская идея – это та же самая Украинская идея, просто замаскированная – те же яйца, только в профиль».

Да, вроде как обоснованные и правильные пожелания, но все-таки тут есть свои но… Этноним «южнорусский» все же нужен. Во-первых, в практических целях. Во-вторых, в целях «ориентировки на местности».

В чем заключается его практичность? Объясняю. Когда русский̆ патриот из Новороссии и Малороссии, пока еще существующих под общей вывеской̆ «Украина», попадает в Великороссию (РФ), то да, он оказывается среди своих – русских. Всё верно.

Пока он не высовывается, пока не выделяется, пока ведет себя незаметно, пока публично действует в интеллектуальном плане «в русле политики партии», то все русские считают его своим – русским. Но как только этот русский̆ из Новороссии-Малороссии начинает что-то заявлять или делать что-то, что противоречит догмам, взглядам, оценкам, смыслам, которые сложились в РФ, как на Украинский̆ вопрос, так и на Русский, то от великоросса он слышит презрительное: ты – хохол!

Великоросс этим «хохол» хочет сказать: ты так судишь и говоришь, потому что ты, на самом деле, не русский, а хохол. При этом все прекрасно понимают, что слово «хохол» в устах великоросса – это презрительная кличка, презрительная оценка, это ругательство и уничижительная характеристика. «Хохол» для великоросса – это потенциальный̆ предатель русского народа, «генетический̆ мазепинец». Жлоб. «Чубатый  салоед». Человек себе на уме, ему нельзя доверять, за ним нужен глаз да глаз. Если «хохол» и русский̆, то неполноценный̆ русский. В общем, это скрытый враг, или, как выражается военкор Дмитрий Стешинкриптобандеровец.

Проиллюстрирую этот тезис недавним примером из 2022 года. Есть такой̆ южнорусский̆ блогер Игорь Димитриев. Политэмигрант из Одессы. Основатель популярного телеграм канала «Русский̆ ориенталист», который после начала СВО он переименовал в «Димитриев».

Игорь в своей̆ «телеге» даёт очень нелицеприятные оценки российскому командованию и действиям российской̆ армии… Критикует российских военкоров за то, что те не дают реальную картину происходящего на театре военных действий, а тупо занимаются пропагандой, искажая действительность.

Мало того, он в своей̆ аналитике дает пессимистические прогнозы по поводу того, каким будет исход этой̆ СВО. Так, о том, что мы оставим Херсон и весь левый̆ берег Днепра еще до Нового года, он мне говорил еще в сентябре 2022 года. Его прогноз сбылся.

Так вот, я спросил осенью 2022 года, еще до позорной сдачи Херсона, одного своего российского коллегу – журналиста Кирилла К. – доверяет ли он прогнозам и информации Димитриева. В ответ он отрицательно помотал головой: нет, конечно. Я решил уточнить: почему не доверяет? На это последовал говорящий̆ сам за себя ответ, из которого достаточно ознакомиться только с его началом: «Ну, во-первых, Димитриев – хохол…». Всё! Приехали! Всё ясно!

«Хохол» в устах россиянина звучит как приговор. Ну что хорошего или правильного «хохол» может сказать…

Какова же реакция самого «хохла» на такое презрительное отношение к нему «кацапа»?

Сначала он не обращает на эти оскорбительные выпады никакого внимания, старается их пропустить мимо ушей, интерпретируя такое отношение великоросса как нечто случайное и несущественное, но потом, в дальнейшем, после повторения всех этих презрительных выходок он с высокой степенью вероятности заканчивает с «русским патриотизмом» и возвращается «домой» – в «украинский окоп».

Рассуждения тут простые: кацапы-сволочи! Никогда я среди них не буду своим!

И вот у такого русского патриота из Новороссии-Малороссии начинается «переоценка»: он вдруг «осознаёт» себя «украинцем», что, по сути, является бредом и чушью, так как ни украинская мова, ни украинская культура, ни вообще украинство не являются для него родными. Его родное – русское. Он воспитан в русской̆ культуре. Украинство – и как культура, и как идеология для него чуждо.

Как же тогда быть, когда великороссы не принимают тебя, русского человека из Новороссии-Малороссии, за своего, а украинство для тебя чуждая «религия»? В этом случае вот эта самая ЮЖНОРУССКОСТЬ и является той территорией, на которой̆ ты себя будешь чувствовать дома, и с которой̆ тебя никогда никто не сгонит – ни украинец, ни великоросс.

Да, ты русский̆, но ты другой̆ русский̆. Разойдясь с великороссом, тебе не надо теперь отрекаться ни от Русской̆ идеи, ни от русской̆ культуры, ни от русского языка. Тебе не нужно уходить «в украинцы». Разве вот в этом нет практичности Южнорусской идеи?

Как называть людей̆, выходцев из Новороссии-Малороссии, которые не являются никакими украинцами, но, в то же время, которых не принимают великороссы? Я и предлагаю называть их «южнорусскими», то есть «русскими с Юга России».

Южнорусские – это не синоним этнонима «малоросс/украинец». Да, малороссы были этническим субстратом для южнорусских. Именно на их основе и появились южнорусские. Но сводить южнорусского к малороссу было бы неправильно. Малоросс – это, как правило, рустикальный персонаж. Это сельский̆ житель, говорящий̆ на «малороссийском наречии». Русская культура не является его культурой. Малоросс не любит великоросса – великоросс не любит малоросса. Хохол есть хохол, кацап есть кацап, и вместе им не сойтись. Это два взаимоотталкивающихся племени.

А вот южнорусский̆ – это русифицированный̆ малоросс, это городской̆ житель, для которого русская культура – европейская культура, появившаяся в XVIII–XIX в. в. благодаря реформам Петра I. Южнорусский̆ как культурно-цивилизационный̆ тип появился на Юге Российской империи. Именно в России! Нигде больше он появиться бы не смог.

Да, именно русифицированный̆ малоросс определил культурное лицо южнорусского человека, его менталитет, психологию и темперамент, но это не значит, что южнорусские – это одни только потомки малороссов, нет. Это все те, кто, попав на Юг Российской империи – будь он великоросс, еврей, немец, грек, армянин, немец, татарин или представитель других народов – кто усвоил менталитет, психологию, акцент южнорусского человека.

Южнорусские и великороссы являются носителями русской культуры. Поэтому в этом смысле это один народ. Но по своей̆ психологии и менталитету это разные субэтносы русского народа. Хотя можно говорить и о двух разных народах, которые соотносятся друг с другом как мексиканцы и аргентинцы.

Южнорусские – более энергичные, эмоциональные, креативные, практичные, сообразительные, реактивные, взрывные, подвижные, умные, открытые люди. Склонны к мистицизму. В то же время они очень жестокие, мстительные, истеричные и неуживчивые. Южнорусские женщины, как правило, хабалки. Южнорусские практически все холерики, анархисты и бунтари.

Великороссы – добрые, гуманные, спокойные, бесцветные, неторопливые, вялотекущие, интеллигентные. Как правило, они склонны к конспирологии и догматичности. Они уважают власть: «Иосиф Виссарионыч» или «Владимир Владимирович» лучше знают, как надо. Великоросс, как правило, производит впечатление флегматика. Великоросс – это наследник славянизированных финно-угорских народов, неторопливых и неэнергичных. Я в своем телеграм канале «Южнорусский̆ еретик» троллю великороссов, называя их «угрофинами» (именно так: с одни «н» и в одно слово), чем вызываю у них нескрываемую обиду.

Именно все вышеперечисленные свойства делают южнорусских и великороссов разными субэтносами (или народами). И это необходимо понимать, чтобы потом иллюзии по поводу «единого и неделимого русского народа» не сыграли зловещую роль в гибели Русского проекта.

Почему? Сейчас великороссы практически не сталкиваются с южнорусскими, но рано или поздно вне зависимости от того, как закончится нынешняя СВО, к РФ будут присоединены Новороссия и Малороссия. Это будет означать, что не единицы, как сейчас, а миллионы южнорусских людей̆ вольются в жизнь РФ. Следствием этого станет полное изменение политического, идеологического, психологического ландшафта страны.

Учитывая большую витальность южнорусских и их потрясающие энергичность и практичность, именно они станут правящим субэтносом (народом) в Новой̆ России, потеснив великороссов. Повторится то, что уже было в СССР после смерти Сталина, когда к власти пришли южнорусские: Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко (хотя он и сибиряк, но всё-таки потомок малороссийских крестьян), Горбачев. Естественно, такое положение вещей̆ не может понравиться великороссам. Они сами и их вожди начнут говорить о «хохляцком засилье».

Понимание того, почему это «засилье» произошло, не будет способствовать появлению того, что сейчас кажется абсурдом, а именно появлению «великоросского сепаратизма». Это когда будет утверждаться, что только великоросс является русским человеком, только он должен править в России, а поэтому «Хватит кормить хохлов!», и вообще «Бей хохлов – спасай̆ Россию!».

Так что Южнорусская идея – очень практичная идея. Она поможет великороссам понять, что южнорусские – никакие не «хохлы», а неотъемлемая часть русского народа, пусть даже отличающаяся, но все-таки часть единого целого.

Для понимания будущей̆ роли южнорусских в новой, обновлённой̆ России приведу пример Израиля. Субэтносов еврейского народа много: есть ашкенази, есть сефарды, марокканские, иракские, йеменские евреи. Есть грузинские евреи, есть бухарские, есть фалаши. Но Израиль создали энергичные европейские евреи – ашкенази. Если бы созданием Израиля занимались ленивые и неторопливые марокканские евреи, то президентом Израиля давно бы уже стал Ясир Арафат или Усама Бин Ладен.

В случае новой России южнорусские – это ашкенази, а великороссы – марокканцы.

Плохая подготовка к СВО, абсолютно не воинственный̆ и не боевой̆ дух, который̆ продемонстрировали великороссы в ходе войны 2022-2023 года, наглядно подтверждают мой тезис. Если бы не южнорусские армии ДНР и ЛНР великороссов бы ждало поражение и военная катастрофа. Именно южнорусские армии продемонстрировали стойкость, мужество, способность и волю к разгрому ВСУ.

Южнорусские – это спасение России, спасение Русского проекта. Российскую империю с подачи Петра I создавали остзейские немцы, пруссаки, офранцуженная московская аристократия (потомки южнорусских аристократов), офранцуженные великоросские и малороссийские дворяне.

Сегодня в РФ ни немцев, ни дворян больше нет. Их смыл с русских просторов Октябрь 1917 года. Так что единственное спасение Русского проекта в южнорусских.

И в завершении несколько тезисов на тему: южнорусские и украинцы. Как соотносятся эти понятия? Объясню на примере советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

В начале сентября 2021 года он выступил с инициативой̆ отобрать у России монополию на все «русское». Он предлагал переименовать Украину в Украину-Русь, а граждан – в русинов. Что означает подобная инициатива? Насколько она серьезна, и какие может иметь последствия?

Оценивая инициативу украинского патриота Алексея Арестовича, надо понимать следующее обстоятельство: украинский̆ патриотический̆ дискурс, на самом деле, состоит из двух дискурсов. Один – собственно украинский, который̆ презентуют, прежде всего, галичане, а второй̆ – южнорусский̆, но который̆ стоит на украинских, а не русских идеологических позициях.

В первом случае мы имеем полное соответствие украинскому идеологическому нарративу: галичане говорят именно на украинской мове, отвергают все русское, которое им чуждо, они могут быть, как греко-католиками, так и православными, но при этом принадлежать не Московскому патриархату, а ПЦУ под омофором константинопольского патриарха Варфоломея.

Во втором случае, это украинские националисты, но в то же время культура и менталитет которых русские: они говорят по-русски, ни в коем случае не собираются отказываться ни от русского языка, ни от русской̆ культуры, которые считают своими. Они могут жить, как в Киеве, так и в Харькове и Одессе, в Донецке и Луганске. Вот в их рядах и пребывает Алексей Арестович.

В РФ в силу того, что большинство великороссов очень плохо знают Украину, не могут понять парадокс, почему 80% украинских праворадикалов являются русскоязычными и русскокультурными, но при этом исповедуют украинский̆ национализм.

Всё это объясняется просто, если принять такое объяснение этому феномену: подавляющее население Малороссии (Центральной̆ Украины) и Новороссии (Юго-Восточной̆ Украины) не «украинцы», а южнорусские люди.

Южнорусские люди делятся на три группы:

Первая группа (самая малочисленнная), южнорусские, которые, будучи русскими по языку и культуре, приняли украинскую культуру. Они в быту давно перешли на украинскую мову. К ним относятся, например, киевляне – бывший̆ вождь украинской̆ организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский и украинский̆ общественный̆ деятель, внук директора Киевского института марксизма-ленинизма Олесь Доний (когда-то он был Александром).

Вторая группа, это южнорусские, которые придерживаются русского патриотического дискурса. Они отвергают украинство как таковое. Считают себя, великороссов и белорусов одним народом, а поэтому выступают за воссоединение всех исторических русских земель – Великороссии, Белоруссии, Малороссии и Новороссии – в одном государстве со столицей̆ в Москве. К этой̆ группе принадлежат ныне покойныӗ глава ДНР Александр Захарченко, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К третьей̆ группе южнорусских людей̆ принадлежит Алексей Арестович. Как уже говорилось выше, ее представители являются русскими по своей̆ культуре и языку, но в то же время они стоят на украинских идеологических позициях. Они могут быть за государственный̆ статус только украинского языка, но, в то же время, отказываться его использовать в быту, предпочитая ему русский̆. Они существуют в рамках русской̆ культуры и русского языка, но при этом категорически отвергают Российскую Федерацию и не считают в отличие от Путина, что они и граждане РФ – это один народ. «Никогда мы не будем братьями».

Третья группа представляет из себя отдельный̆ феномен, но у которого нет собственного идеологического и культурного дискурса, нет собственного самосознания, в отличие от русских и «украинцев». Поэтому они, не будучи галичанами и «украинцами», используют украинский̆ идеологический̆ дискурс, который̆, однако, их в конечном итоге не удовлетворяет, так как требует отречения от русскости, являющейся для них родной̆. Поэтому у них есть бессознательная потребность найти собственную идеологическую нишу, собственную идеологическую форму.

Вот эта вышеуказанная инициатива Арестовича и является попыткой̆ начать поиски своей̆ собственной̆ идеологии, которая бы отличалась, как от украинской̆ идеологии, которую на полном серьезе могут исповедовать только галичане, так и от русской̆ идеологии, которой̆ придерживаются великороссы и южнорусские люди, выступающие за объединение с великороссами и белорусами в одном государстве.

Вот поэтому он и хочет реабилитировать слова «Русь» и «русский̆» и ввести их в государственный̆ нарратив.

Книга «Новейшая история Новороссии» является сборником статей̆ и интервью автора с известными деятелями Новороссии, РФ и Западной̆ Украины, которые были опубликованы, как в российской̆, так и в украинской̆ прессе. Они представляют интерес в историческом плане для понимания, как рождалась Новороссийская (Южнорусская) идея, с чем она солидаризировалась и от чего отталкивалась.

Я надеюсь, что эта книга вызовет дискуссии. Раз это произойдёт, то это будет означать, что тема Новороссии еще не утратила интерес у русской̆ интеллигенции. А раз так, то тема Русской̆ ирреденты продолжает оставаться в Русской̆ повестке.

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