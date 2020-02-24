24.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Политика, Украина
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Из коронамайдана торчат уши Порошенко


Участие ПЦУ в протестах на западе Украины и в Новых Санжарах против размещения украинских туристов на карантин свидетельствует о том, что к их организации может быть причастна партия Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорить, что это инспирировано какими-то силами, будет натяжкой, но действительно, были заявления того же Синютки из «Европейской солидарности», что это «кара господня», то есть Зеленского для Западной Украины где за него не хотели голосовать. Я не исключаю, что это подтолкнуло вот эти стихийные бунты на Западной Украине.

Уже выяснилось, что эти акции и молебны подстрекали священники ПЦУ, созданной при Порошенко. Даже в Санжарах настоятель прихода ПЦУ выводил людей на вот эти акции где жгли покрышки, кидали камни. Частично процесс срыва эвакуации людей частично точно был связан с людьми, связанными с предыдущей властью. Но если инструмент этой новосозданной церкви был механизмом, то «уши растут» не из Кремля, изнутри Украины», – сказал он.

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