Из Крыма на Донбасс отправили поисковую собаку – спасать людей под завалами

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Поисковая собака по кличке Сарделя из симферопольского отряда «Лиза Алерт» отправилась в ДНР искать людей под завалами. Ранее она участвовала во многих поисковых операциях и аттестована как собака-поисковик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сарделя ушла на фронт. Вот уж никогда в жизни не думал, что такое придётся писать… Как и положено собаке-спасателю, ушла не убивать, а спасать людей. На Донецкий фронт. Как и положено добровольцам и мобилизованным, последние 48 часов, в истеричном поиске снаряжения и всего необходимого», – написал в соцсетях владелец Сардели Дмитрий Фролов.

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В комментарии «ПолитНавигатору» он рассказал, что Сарделя будет заниматься поиском живых людей в завалах после обстрелов, а также пройдет экспресс-курс по поиску взрывчатых веществ. На передовой Сарделя пробудет минимум полтора месяца, дальше по развитию ситуации.

«Жалко, страшно, но если хоть один человек будет спасён или одна мина найдена, то собака на этом свете выполнит свое предназначение на все 100, и кто-то не погибнет в заваленном подвале через месяц от голода и жажды», – подчеркнул владелец собаки.

Дмитрий Фролов содержит собачий приют «Лабродом», который в период пандемии принимал собак госпитализированных с ковидом хозяев, а с началом мобилизации переключился на питомцев призванных резервистов.

«Сейчас у нас 18 собак, чьих владельцев мобилизовали. Двое уже переустраиваются. Мы не знаем, погибли их хозяева, попали в плен, или ранены, нам просто сообщили, что этим собакам нужны новые хозяева», – пояснил Фролов.

«Лабродом» ведет страницы в соцсетях, там можно узнать о всех питомцах, перевезенных из Мариуполя, принятых на доживание и переустройство.