Из Крыма на Украину повторно сбежал водоплавающий фанат меджлисовцев

04.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Крымский пловец-марафонец Олег Софяник, симпатизирующий экстремистам меджлиса и не поддержавший воссоединение полуострова с Россией, уехал с полуострова на Украину.

Об этом он заявил в эфире финансируемого Госдепартаментом США радио «Крым. Реалии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Софяника, в Крыму он опасался уголовного преследования за свои проукраинские взгляды, потому и принял решение покинуть Севастополь, где проживал ранее.

«Я очень рад, что нахожусь на территории свободной Украины. Второй день эмоции переполняют, потому что вырваться из этого путинского концлагеря – это было невероятно.

Когда я вчера въехал на границу, я, честно говоря, не думал, что меня пропустят. Был, как говорится, один шанс из тысячи – либо не пропустят, либо вообще задержат и арестуют.

Хотя, может быть, в чем-то я был прав – буквально час назад уже здесь мне на российский номер звонят из центра по противодействию экстремизму из Севастополя. Они, видимо, не знали, что я выехал, видимо, так у них работает система неслаженно, и вот, пригласили на беседу», – заявил Софяник.

Напомним, ранее Софяник уже объявлял о том, что «навсегда» покинул Крым. Это случилось в 2015-м году, когда к нему нагрянули силовики с целью допросить пловца по делу блогера Юрия Ильченко, арестованного в Симферополе по обвинению в экстремизме.

В 2011 году Софяник завершил марафонский заплыв через Южно-китайское море, преодолев за 9 дней около 350 километров.

Софяник утверждал, что посвящает свой заплыв всем диссидентам, которые боролись с коммунистическим режимом СССР. В том числе и боевикам Украинской повстанческой армии, благодаря которым, по мнению Софяника, Украина добилась независимости. Также Софяник известен своими заплывами в поддержку меджлисовцев.