Из Крыма сигналят о мучениях и опасностях на сухопутном коридоре для автомобилистов

Глава Крыма Сергей Аксёнов в канун первого масштабного заезда туристов в майские праздники пообещал, что им не придется ждать больше 1 часа очереди на досмотр у Крымского моста, а сухопутный маршрут благодаря отремонтированной дороге делает удобным проезд со стороны Ростовской области.

Однако на быстрое прохождение контроля могут рассчитывать только автотуристы с небольшим количеством багажа, который можно пропустить через интроскоп, а трасса от Ростовской области до Джанкоя не настолько безопасна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пассажиры с большим количеством багажа, а также те, кто не в состоянии перенести его на ленту досмотра, будут ждать очереди на сканнер. На въезде в Крым он один, и способен пропускать до 20 автомобилей в час. При этом пассажирские автобусы пользуются правом прохождения досмотра вне очереди. Дополнительных сканнеров не будет по причине того, что, как говорят осведомленные лица, Краснодарский край не видит необходимости устанавливать еще один источник радиации на Тамани. Неофициально все понимают, что из многочасовой очереди автотуристы отправятся на побережье Краснодарского края, чтобы через те же 4-5 часов уже сидеть возле моря, оставив вещи в отеле.

Автодорога от Ростовской области до Крыма действительно отремонтирована, обеспечена АЗС и стабильной мобильной связью. Но еще со времен блокпостов на ней остались бетонные конструкции, которые, почему-то, не убирают, о чем буквально каждый месяц пишет в своем телеграм-канале экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава Ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин.

«Речь идет о необорудованных, не освещенных участках трассы, на которых разбросаны различные бетонные конструкции. Периодически на этих участках находятся сотрудники военной полиции, которые иногда проверяют паспорта, в ночное время все эти посты пустые. Разглядеть такой бетонный блок ночью, а если туман – практически невозможно. Машины бьются, страдают люди, аварийность растет», – отмечает экс-министр, и в качестве доказательства приводит фото очередной легковушки, «споткнувшейся» о бетонный блок.

«В преддверии майских выходных большое количество туристов поедет этим маршрутом. Предполагаемых жертв не избежать. Хочется обратиться к ответственным за этот бардак – уберите, или сделайте освещение, шумовые полосы и другие меры безопасности для снижения аварийности», – указал Цуркин.

При приближении к Крыму автомобилистов ждет еще одна полоса препятствий – движение по встречной полосе в объезд колонны грузовиков, ожидающей очереди на досмотр КПП «Чонгар». На это в своем обращении к Минтрансу РФ указал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. А, заодно, на обустройство самих контрольно-пропускных пунктов, явно неориентированных на автотуристов и длительное время ожидания. Но в ответ Минтранс отчитался, что максимальное время ожидания проверки составляет 1,5 часа, а все задачи по модернизации КПП выполнены, и пропускная способность увеличена в 2,5 раза.

«Не надо со мной спорить, надо просто сделать. Если не верите, снимем видео пробок, и как у пункта пропуска Джанкой легковому транспорту приходится по встречке, по обочине объезжать грузовые машины. Как вернусь в регион, лично всё сниму и выложу здесь. Скопление техники в таких местах не только создает неудобства людям, но и просто небезопасно», – подчеркнул Рогозин.

Ранее глава Крыма предлагал пломбировать грузовые автомобили в Ростове, чтобы они въезжали в республику без досмотра.